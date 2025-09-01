Como Mano vai utilizar Arthur no time do Grêmio

Arthur já treina com o elenco do Grêmio. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

Arthur é a grande esperança para um salto de qualidade do Grêmio. Durante a data Fifa, o volante será preparado como alicerce de um novo momento do time para a reta final da temporada.

Em meio a duas semanas sem jogos, a comissão técnica pretende aprimorar o condicionamento físico do jogador e integrá-lo a um sistema de jogo com maior qualidade ofensiva.

— Vejo Arthur como um segundo jogador de meio. A gente tem dois primeiros (volantes) agora. Cuéllar voltou de forma muito satisfatória fazendo a função. A gente tem Noriega, que é primeiro. Então, vamos deixar essa função para eles e colocar Arthur, que é um jogador de passe, de movimentos curtos inteligentíssimos, já deu para ver nos treinamentos o que ele acrescenta — explicou o treinador após o empate com o Flamengo, no Maracanã.

Além de detalhar taticamente como vai utilizar o novo volante, o treinador também deposita esperança que o camisa 29 possa dar um salto de qualidade ofensivo à equipe.

— Penso que é exatamente aí que reside a evolução que queremos ter. Todo mundo sempre pensa nos meias para construir o jogo, mas no futebol atual, a armação da equipe começa nos volantes ou até nos zagueiros. [...] Estávamos nos ressentindo disso. Nossa bola não passava no meio-campo com tranquilidade. Sempre uma bola meio nervosa, apertada, não saía uma bola limpa para a evolução e o adversário marca mais fácil quando você não tem essa construção de qualidade. Ela começa a aparecer e tenho certeza que, a partir daí, seremos outra equipe — afirmou.

Se tudo ocorrer como Mano espera, o desempenho de Cristaldo também deve crescer. O treinador aposta em um time com mais qualidade técnica para que o meia possa retomar a titularidade sem ser sacrificado por ficar muito tempo sem a bola.

Depois de empate com o Flamengo, o elenco gremista se reapresenta na tarde da próxima quinta-feira (4). Além de Arthur como reforço, Mano deve ter o retorno de Alysson, que teve uma lesão leve no tornozelo e foi ausência no Rio de Janeiro.