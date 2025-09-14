Como foi a estreia de Arthur pelo Grêmio contra o Mirassol

Camisa 29 foi o jogador gremista que mais acertou passes. Jefferson Botega / Agencia RBS

Os mais de 45 mil torcedores que compareceram à Arena neste sábado (13) voltaram para a casa frustrados com a derrota para o Mirassol, mas puderam ver de perto a estreia de Arthur no retorno ao Grêmio.

Trazido por empréstimo da Juventus, o volante mostrou a sua principal característica nos 90 minutos que esteve em campo, tendo sido o jogador gremista que mais distribuiu passes: 81. Além disso, com um índice de 98% de acerto nas tentativas.

Quatro jogadores tiveram 100% de aproveitamento no mesmo índice, mas distribuíram menos passes e atuaram por menos tempo: Alysson (16 passes em 63 minutos), André Henrique (8 em 34 minutos), Braithwaite (4 em 56 minutos) e Aravena (1 em 16 minutos).

Lado negativo

Por outro lado, um dos dois passes errados de Arthur gerou um contra-ataque da equipe paulista, logo aos seis minutos de partida, gerou uma finalização do meia José Aldo contra o gol defendido por Tiago Volpi.

— Acho que tivemos momentos bons com a posse de bola, mas talvez melhorar um pouco o nosso último terço de campo. Não estou falando que é culpa do ataque ou meio-campo, acho que é um geral, acho que o time tem que ter autocrítica, tem que ter humildade e saber o que precisa melhorar — comentou o camisa 29 na saída de campo.

Confira os números de Arthur:

Minutos jogados : 90 minutos

: 90 minutos Assistências : zero

: zero Ações com a bola : 95

: 95 Passes : 81 certos (2 errados)

: 81 certos (2 errados) Cruzamentos : 1 (errado)

: 1 (errado) Passes longos : 7 (100% de acerto)

: 7 (100% de acerto) Perda de posse : 5

: 5 Falta cometida : 1

: 1 Faltas sofridas : 2

: 2 Cortes : 2

: 2 Desarmes: 4

Mapa de calor da atuação de Arthur na partida contra o Mirasol. Reprodução / Sofascore