Como foi a estreia de Arthur pelo Grêmio contra o Mirassol

Os mais de 45 mil torcedores que compareceram à Arena neste sábado (13) voltaram para a casa frustrados com a derrota para o Mirassol, mas puderam ver de perto a estreia de Arthur no retorno ao Grêmio.
Trazido por empréstimo da Juventus, o volante mostrou a sua principal característica nos 90 minutos que esteve em campo, tendo sido o jogador gremista que mais distribuiu passes: 81. Além disso, com um índice de 98% de acerto nas tentativas.
Quatro jogadores tiveram 100% de aproveitamento no mesmo índice, mas distribuíram menos passes e atuaram por menos tempo: Alysson (16 passes em 63 minutos), André Henrique (8 em 34 minutos), Braithwaite (4 em 56 minutos) e Aravena (1 em 16 minutos).
Lado negativo
Por outro lado, um dos dois passes errados de Arthur gerou um contra-ataque da equipe paulista, logo aos seis minutos de partida, gerou uma finalização do meia José Aldo contra o gol defendido por Tiago Volpi.
— Acho que tivemos momentos bons com a posse de bola, mas talvez melhorar um pouco o nosso último terço de campo. Não estou falando que é culpa do ataque ou meio-campo, acho que é um geral, acho que o time tem que ter autocrítica, tem que ter humildade e saber o que precisa melhorar — comentou o camisa 29 na saída de campo.
Confira os números de Arthur:
- Minutos jogados: 90 minutos
- Assistências: zero
- Ações com a bola: 95
- Passes: 81 certos (2 errados)
- Cruzamentos: 1 (errado)
- Passes longos: 7 (100% de acerto)
- Perda de posse: 5
- Falta cometida: 1
- Faltas sofridas: 2
- Cortes: 2
- Desarmes: 4
