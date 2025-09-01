Como foi a estratégia defensiva do Grêmio no Maracanã

Mano teve sucesso na estratégia defensiva no Maracanã. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

O Grêmio conseguiu parar o Flamengo e obteve um empate por 1 a 1 neste domingo (31), no Maracanã, pela 23ª rodada do Brasileirão. O Desenho Tático de Zero Hora mostra como foi a estratégia defensiva do técnico Mano Menezes que teve sucesso para diminuir o habitual volume ofensivo da equipe de Filipe Luís.

Escalações

Com a lesão de Balbuena, Mano Menezes promoveu a estreia de Noriega como zagueiro, sua função de origem, sendo o companheiro de Kannemann na zaga. No meio-campo, Dodi retornou tendo uma nova função para compor o setor com Cuéllar e Edenilson. Kike Olivera fechou o lado esquerdo na equipe que teve Braithwaite e Carlos Vinícius como dupla de ataque.

Dodi e Olivera tiveram papéis determinantes para o Grêmio conter o forte jogo pelos lados do Flamengo na maior parte do confronto. A ajuda que eles deram aos laterais se deu de forma diferente em uma adaptação efetiva de Mano ao jeito de atacar dos cariocas.

Como funcionou:

Dodi foi basicamente um auxiliar de Marcos Rocha pelo lado direito na contenção do perigoso Samuel Lino. O volante recuava para dar o primeiro combate ao ponta do Flamengo e evitar o mano a mano contra o lateral. Quando a jogada se dava rápido sem ter tempo para fazer o balanço para marcar aberto, Dodi se colocava na cobertura de Marcos Rocha.

Mapa de calor mostra como Dodi teve um posicionamento muito próximo da linha de defesa do Grêmio. Sofascore / Reprodução

No outro lado, o Flamengo funciona de forma diferente. Isso porque o lateral-direito Varela tem a missão de avançar para ser o homem da amplitude, o que permite a Plata sair da ponta e aparecer por dentro se juntando a Arrascaeta e Pedro. Mano, então, posicionou Olivera como marcador de Valera fechando até a última linha. Com isso, Marlon podia deixar a linha de defesa e perseguir Plata evitando que o Flamengo tivesse superioridade numérica à frente da defesa gremista.

Grêmio chegava a formar uma linha de cinco para conter amplitude ofensiva do Flamengo. Tacticalboard / Reprodução

A estratégia de Mano foi positiva para conter o volume ofensivo do Flamengo, principalmente no primeiro tempo. Ainda assim, o time carioca só não marcou antes do intervalo graças a uma defesa à queima-roupa de Volpi em chute de Pedro e outro lance do centroavante que Noriega salvou em cima da linha.

No segundo tempo, Arrascaeta abriu o placar após uma tentativa de contra-ataque com erro de Kike Olivera e Volpi ainda salvou em cabeceio de Léo Pereira.

Permitir apenas quatro chances claras ao Flamengo no Maracanã pode, sim, ser considerado positivo diante do poderio do ataque carioca. O empate veio por pênalti cometido por Ayrton Lucas após cruzamento de Pavon. O pênalti convertido por Volpi foi a única finalização no alvo do Grêmio, o que mostra que Mano ainda precisa ajustar a parte ofensiva da equipe.

O empate, porém, veio por mérito da estratégia defensiva e permite ao torcedor do Grêmio a expectativa de que o Tricolor possa melhorar na retomada do Brasileirão após a data-Fifa.