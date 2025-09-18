Como está a situação de Marcos Rocha para atuar pelo Grêmio no Gre-Nal

Marcos Rocha gera a maior atenção no Grêmio para o Gre-Nal Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

O Grêmio trata com cautela, mas tem otimismo sobre a presença de Marcos Rocha no Gre-Nal 448. O clássico acontece às 17h30min de domingo (21), no Beira-Rio.

A reportagem de Zero Hora apurou que o lateral de boas chances de atuar no Gre-Nal. O jogador tem participado de boa parte dos treinos e tem passado por uma preparação intensa para estar à disposição do técnico Mano Menezes.

O mesmo vale para o centroavante Carlos Vinicius e para o meia-atacante Willian. Ambos também vem participando dos treinos e, neste caso, são presenças confirmadas no time titular.

Marcos Rocha teve uma lesão leve na panturrilha direita e foi desfalque diante do Mirassol. Carlos Vinicius também foi ausência, mas por um desconforto na coxa, e disse estar 100% para disputar o clássico.

A estrutura de time colocada em campo contra o time paulista será repetida no Gre-Nal. Willian deve ocupar a vaga de Cristaldo, atuando pelo lado esquerdo mas com liberdade para ocupar a faixa central do campo.