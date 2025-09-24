Como é o retrospecto do Grêmio contra o Botafogo na Arena

Arena recebe Grêmio x Botafogo nesta quarta-feira. Omar Freitas / Agencia RBS

Grêmio e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 19h30min, na Arena. A partida é válida pela 16ª rodada do Brasileirão, o jogo atrasado por causa do Mundial de Clubes.

O Tricolor vem com fôlego renovado após a vitória por 3 a 2 no Gre-Nal 448, no último domingo (21). Os cariocas também venceram na última rodada, por 1 a 0, sobre o Atlético-MG.

O Grêmio tem o retrospecto dos confrontos na Arena ao seu lado. Em oito jogos desde a inauguração do estádio, foram seis vitórias, duas derrotas e nenhum empate. Os gremistas fizeram 15 gols e levaram apenas cinco.

O último jogo entre Grêmio e Botafogo foi em 28 de setembro de 2024, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, e terminou empatado em 0 a 0.

Entre o mais emblemático está a vitória por 1 a 0, com gol de Barrios, pelas quartas de final da Libertadores de 2017.

Histórico de Grêmio x Botafogo na Arena

Jogos: 8

Vitórias do Grêmio: 6

Empates: 0

Vitórias do Botafogo: 2

Gols pró: 15

Gols contra: 5

