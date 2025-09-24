Como chega o Botafogo para enfrentar o Grêmio pelo Brasileirão

Davide Ancelotti está pressionado pela torcida do Botafogo. Vitor Silva / Botafogo

O próximo adversário do Grêmio pelo Brasileirão é o Botafogo. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 19h30min, na Arena, em duelo atrasado da 16ª rodada. O clube carioca é quinto colocado na competição e vem de vitória que elevou a confiança da equipe.

Na última rodada, o Botafogo venceu o Atlético-MG por 1 a 0, em uma partida na qual ficou um tempo inteiro com um jogador a menos. O atacante Chris Ramos foi expulso e está suspenso para o jogo diante do Tricolor.

Além do centroavante, o clube carioca terá vários desfalques. O goleiro Neto, os meias Danilo, Marçal, Savarino e Montoro, e os atacantes Joaquín Correa, Matriani e Santi Rodríguez também estão fora.

No entanto, a equipe terá dois retornos importantes: Arthur Cabral e o capitão Marlon Freitas. Pela falta de opções, o técnico Davide Ancelotti relacionou cinco jovens da base.

A pressão por resultados em cima do italiano existe, mas amenizou após o bom resultado na última rodada.

— Davide está pressionado, mas só pela torcida. Segue prestigiado pela diretoria e pelo Textor. Clima melhorou bem com a vitória sobre o Galo, com um a menos, no Nilton Santos — afirma o repórter Leonardo Bessa, do Lance.

Antes do triunfo contra o Atlético-MG, o Botafogo vinha de três jogos sem vencer, com uma derrota e dois empates, mas um deles resultou na eliminação na Copa do Brasil para o Vasco.