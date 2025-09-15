Como a nova formação do Grêmio de Mano Menezes fracassou contra o Mirassol

Mano Menezes não aproveitou o tempo de treino na data Fifa. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Grêmio decepcionou os mais de 45 mil torcedores que lotaram a Arena para a volta de Arthur. Com o volante voltando a vestir a camisa 29, o Tricolor teve uma nova formação montada por Mano Menezes que fracassou diante do Mirassol.

O time paulista venceu e obrigou Volpi a belas defesas para impedir uma derrota maior do que o 1 a 0. O treinador gremista não soube aproveitar as duas semanas livres para treinos na data Fifa.

Escalações das equipes

Com Arthur como titular, Mano Menezes apostou na manutenção de Dodi e promoveu a volta de Cristaldo ao time titular. Alysson ganhou uma vaga no setor ofensivo, que contou com Martin Braithwaite como centroavante diante da ausência de Carlos Vinícius. No Mirassol, Rafael Guanaes não contou com o centroavante Chico da Costa e o meia Gabriel.

O que chamou atenção no posicionamento do Grêmio assim que a bola rolou foi a forma como Mano organizou a equipe. Cuéllar e Arthur formaram uma dupla de volantes alinhados, enquanto Dodi foi posicionado aberto pelo lado direito.

Cristaldo iniciou como meia pela esquerda e Alysson atuou por dentro, como um companheiro de Braithwaite no ataque. Na prática, foi um 4-4-2 em linhas, sem nenhum extrema atuando pelo lado — Alysson foi atacante por dentro.

Mapa de calor do primeiro tempo do Grêmio mostra Dodi (17) bem aberto pela direita, enquanto Cristaldo (10) funcionou como um meia esquerda. Sofascore / Reprodução

A formação de Mano trouxe dois problemas para o Grêmio. Com bola, João Pedro avançava pela direita e forçava Dodi a aparecer mais por dentro, à frente de Cuéllar e Arthur, que iniciavam a construção das jogadas. Sem características de meia para receber passe de costas ou ocupar a entrelinha, Dodi era praticamente um homem a menos quando o Grêmio atacava.

Do outro lado, Cristaldo também tinha liberdade para aparecer por dentro e gerar o corredor para as subidas de Marlon. O outro problema dessa formação apareceu sem bola. Em fase defensiva, Cristaldo tinha a missão de marcar aberto, o que não conseguiu exercer na maior parte. Não por acaso foi por esse setor que o Mirassol mais atacou.

Leia Mais Mano Menezes admite erro em substituição do Grêmio e revela quem deveria sair de campo

O primeiro tempo terminou com placar de 1 a 0 e o Mirassol tendo o dobro de finalizações que o Grêmio: 10 a 5. Apenas uma das finalizações tricolores acertou o alvo.

Mudanças de Mano

Não havia alternativa para Mano a não ser desmanchar a formação no intervalo. Ele voltou para o segundo tempo com Olivera no lugar de Dodi. O uruguaio entrou aberto pela esquerda, com Cristaldo indo para dentro. Alysson se posicionou pela direita com o volta do 4-2-3-1.

Em vantagem, o Mirassol adotou uma postura mais defensiva na etapa final, o que permitiu ao Grêmio ocupar mais o campo de ataque. O Tricolor, porém, seguiu com dificuldade para dar trabalho ao goleiro Walter. Do outro lado, mesmo com o Mirassol chegando menos, Volpi voltou a aparecer bem para evitar que o placar fosse ampliado.

Erro em substituição

O segundo tempo ainda ficou marcado pelo erro da comissão técnica de Mano Menezes na substituição de entrada de Pavón. A ideia era ter o argentino no lugar de João Pedro para ter maior ofensividade na lateral, mas por um erro na hora de passar a informação para a arbitragem, o garoto Alysson acabou sacado. Mano voltou a mexer 10 minutos depois, tirando aí sim João Pedro, mas para a entrada do zagueiro Gustavo Martins mesmo com o placar desfavorável.