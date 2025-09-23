Como a nova desistência de Marcelo Marques mexe com a sucessão presidencial do Grêmio

Após comprar gestão da Arena, Marcelo Marques desistiu da pré-candidatura à presidência do Grêmio. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A política do Grêmio sofreu nova reviravolta. O anúncio da desistência da pré-candidatura de Marcelo Marques altera o panorama de uma disputa que parecia resolvida.

O primeiro indicativo das repercussões deste comunicado virá no sábado (27), quando ocorre a eleição de renovação do Conselho Deliberativo. Serão seis chapas disputando votos dos sócios do clube para a renovação de 150 cadeiras. O resultado dará sinais para o pleito que decidirá o próximo presidente gremista, em novembro.

Um post publicado nas redes sociais do empresário por volta das 15h dessa segunda-feira informou a desistência de forma definitiva da pré-candidatura. Foi a segunda vez que ele abandonou a condição de concorrente a sucessor da gestão de Alberto Guerra.

Desistência e retomada

No dia 27 de agosto, no Sala de Redação, Marques anunciou que não faria parte do processo eleitoral do clube. Na época, alegou que a política interna o motivou a desistir.

— Não sou mais candidato. É uma decisão irreversível. Foi uma análise equivocada minha de que conseguiria cuidar de tudo e, estando lá, passar por cima da questão política. Mas tem muitos que estão ali porque a política está à frente do clube — disse à época.

Motivos pessoais

Agora os motivos alegados para a decisão anunciada na última segunda foram pessoais. Marques disse que a repercussão para a vida dos seus familiares foi negativa. E que não seria possível deixar a condução de sua empresa.

"Não posso, por vaidade, querer abraçar tudo e correr o risco de não fazer o melhor pelo nosso Grêmio. É uma escolha muito bem pensada, tomada com serenidade e consciência, e é definitiva", disse no comunicado publicado em suas redes sociais.

Eleição fica em aberto

O impacto imediato desses movimentos é de que a eleição presidencial volta a ficar em aberto. Cinco pré-candidatos foram sabatinados pelo Grupo RBS.

Deste grupo, em contato com Zero Hora, Gladimir Chiele afirmou que mantém a intenção de concorrer à presidência. Sérgio Canozzi disse anteriormente que seria candidato.

Paulo Caleffi foi procurado pela reportagem, mas não respondeu até o momento se voltará a disputar o cargo. Denis Abrahão disse a Zero Hora que seu foco é eleição deste sábado e que depois decidirá sobre essa questão.

O movimento encabeçado por Antonio Dutra Júnior e Celso Rigo, apoiadores da candidatura de Marques, decidirá nos próximos dias quem será o candidato para presidente.

Renovação do Conselho Deliberativo ganha peso

Segundo pessoas com experiência nos processos eleitorais gremistas, a eleição para a renovação do Conselho Deliberativo trará definições importantes. Pesquisas conduzidas por movimentos políticos apontavam que a chapa de Marques tinha a previsão de fazer entre 60% e 70% dos votos. O que, na expectativa das fontes ouvidas, garantiria que só uma chapa superaria os 15% da cláusula de barreira.

Ao todo, seis chapas disputam o voto pela renovação do Conselho. Agora, com o cenário eleitoral indefinido, a votação de sábado pode colocar mais de uma candidatura acima do percentual necessário para eleger novos conselheiros.