Com uma dúvida e um retorno, Mano encaminha escalação do Grêmio para enfrentar o Vitória

Arthur tem retorno garantido ao time após cumprir suspensão. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

O técnico Mano Menezes ainda aguarda a liberação do volante Cuéllar para definir a escalação do Grêmio que entrará em campo contra o Vitória, neste domingo (28), na Arena, às 11h.

Na manhã desta sexta-feira (26), o colombiano realizou trabalhos internos no CT Luiz Carvalho para tentar se recuperar do desconforto muscular que o tirou da partida contra o Botafogo. Caso não participe do treino deste sábado (27), Dodi será mantido entre os titulares.

Cuéllar segue em tratamento para se livrar das dores e voltar ao time. Como o histórico de lesões do jogador preocupa, a tendência é de que a liberação só ocorra se ele estiver 100% fisicamente.

O treinador terá o retorno de outro titular do meio-campo para o confronto contra o Vitória. Após cumprir suspensão no empate diante do Botafogo, Arthur reassume sua vaga. Já o atacante Carlos Vinícius, com edema muscular, segue em tratamento com a fisioterapia.

Provável time

Mano Menezes encaminhou a escalação gremista com o retorno de Arthur, e Noriega volta para a zaga. Não se descarta a saída de Pavon para a entrada de Alysson.

O provável time do Grêmio tem: Tiago Volpi; Marcos Rocha, Noriega, Kannemann e Marlon; Dodi (Cuéllar) e Arthur; Edenilson, Pavon (Alysson) e Willian; André Henrique.

O Tricolor ocupa a 11ª colocação, com 29 pontos, enquanto os baianos abrem o Z-4, com 22. O último treino da equipe está marcado para sábado (27), às 11h, no CT Luiz Carvalho, com portões fechados.