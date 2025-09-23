Com trombose, João Pedro está fora do restante da temporada do Grêmio

João Pedro atuou pela última vez em 2025 no jogo contra o Mirassol. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

O Grêmio anunciou nesta terça-feira (23) uma nova ausência para a temporada de 2025. Após perder Braithwaite, Balbuena e Villasanti, o clube também não terá João Pedro pelo restante do ano. O lateral teve diagnosticada uma trombose no ombro.

Segundo o comunicado divulgado pelo Tricolor, o jogador relatou dores no ombro nos últimos dias. E após reavaliação feita pelos médicos, João Pedro teve diagnosticada uma trombose da veia subclávia.

O lateral será submetido a um cateterismo para a retirada do trombo. Após o procedimento, precisará utilizar medicação anticoagulante por um período. Por isso, não poderá jogar mais pelo restante de 2025.

Mano Menezes terá Marcos Rocha e João Lucas como opções para o setor no restante do ano. Além da dupla, Gustavo Martins também já atuou improvisado na posição.

Confira o comunicado divulgado pelo Grêmio: