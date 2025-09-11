Com três retornos, Mano Menezes começa a definir time do Grêmio para enfrentar o Mirassol

Atividade comandada pelo treinador teve presença de jogadores que estavam à serviço de suas seleções. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

O treino do Grêmio da tarde desta quinta-feira (11) teve três novidades: Noriega, Cristian Olivera e Aravena. Os jogadores representaram os seus respectivos países na data Fifa e agora voltam a trabalhar com o elenco de Mano Menezes.

Noriega estava com o Peru, que perdeu para o Uruguai e para o Paraguai; o Uruguai, de Olivera, venceu o Peru e empatou com o Chile; e Aravena, do Chile, perdeu para o Brasil e empatou com o Uruguai.

Esta foi a primeira atividade em que o treinador pôde utilizar todas as peças que ele terá à disposição para o próximo jogo. Às 16h de sábado (13), o Tricolor recebe o Mirassol, na Arena, pelo Brasileirão.

Dúvidas

A projeção do time gremista indica que quatro atletas disputam duas vagas. São eles: Dodi, Cristaldo, Braithwaite e Carlos Vinícius. A escolha dependerá da estratégia adotada por Mano Menezes para enfrentar os paulistas.

Mano Menezes deve escalar: Volpi; Marcos Rocha, Noriega, Kannemann e Marlon; Cuéllar, Arthur e Cristaldo (Dodi); Alysson, Braithwaite (Carlos Vinicius) e Kike Olivera.

