Com tratamento intensivo, gramado da Arena do Grêmio evolui; veja o que já foi feito para a melhora

Gramado da Arena apresenta melhora. Geison Lisboa / Agência RBS

Desde que anunciou a compra da Arena, o empresário Marcelo Marques e seus parceiros têm buscado soluções para recuperar o gramado do estádio. Em poucos dias de gestão, a mudança estética já é evidente. A reportagem de GZH constatou essa evolução na manhã desta terça-feira (9).

A melhora salta aos olhos, tanto para quem observa das arquibancadas quanto à beira do campo. A grama está mais verde e uniforme e, até mesmo na pequena área, região naturalmente mais castigada, as falhas se tornaram quase imperceptíveis. Fora das quatro linhas, no entanto, ainda há pontos visíveis de desgaste.

O tratamento realizado pela equipe da Arena inclui corte, irrigação e, principalmente, o uso de canhões de luz artificial que reproduzem a ação solar, acelerando a fotossíntese da grama. Como resultado, o campo apresenta uma coloração mais viva.

A meta da nova gestão é manter o gramado em condições de excelência e evitar que alternativas, como a adoção de gramado sintético, voltem a ser discutidas a partir de 2026.

Arquibancada Norte

Outra mudança importante ocorre no setor da arquibancada Norte, que passou por reforma durante a pausa para a data Fifa. O mezanino localizado abaixo da arquibancada foi retirado, abrindo espaço para ampliação da capacidade em até 2 mil lugares. Em um primeiro momento, porém, a capacidade não será alterada no local por conta da necessidade de liberação por parte do Corpo de Bombeiros. A ideia é que o PPCI seja concedido nos próximos dias.