Com retorno de ídolo e mudanças em todos os setores, Grêmio está escalado contra o Mirassol

O Grêmio está escalado para o confronto deste sábado (13), contra o Mirassol, na Arena. A grande novidade é a presença de Arthur entre os titulares, em jogo que marca o retorno do campeão da América ao Tricolor.
Cuéllar e Dodi completam o meio-campo. Carlos Vinicius e Marcos Rocha estão fora por desconfortos musculares e serão substituídos por João Pedro e Cristaldo. Na frente, Alysson e Braithwaite comandam o ataque.
O Grêmio vai a campo com: Volpi; João Pedro, Noriega, Kannemann e Marlon; Cuéllar, Arthur, Dodi e Cristaldo; Alysson e Braithwaite.
No banco, Mano Menezes terá à disposição: Gabriel Grando, Gustavo Martins, Jemerson, Wagner Leonardo, Lucas Esteves, Alex Santana, Edenilson, Gabriel Mec, Aravena, Pavon, Cristian Olivera e André Henrique.
