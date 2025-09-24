Com quatro mudanças, Grêmio está escalado para enfrentar o Botafogo

André Henrique será titular na vaga de Carlos Vinícius. Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

O Grêmio está escalado para enfrentar o Botafogo, nesta quarta-feira (24), em jogo atrasado da 16ª rodada do Brasileirão. O Tricolor vem empolgado após vencer o clássico Gre-Nal 448, no Beira-Rio. A expectativa é que o resultado sirva como motivação para ter uma boa sequência nos próximos jogos.

Dentro de campo, as ausências começam pelo técnico Mano Menezes e pelo auxiliar Sidnei Lobo. A dupla está suspensa e será substituída pelo segundo auxiliar Thiago Kosloski.

Quanto aos jogadores, quatro titulares da partida contra o Inter não estarão em campo. Arthur foi expulso, enquanto Carlos Vinícius e Cuéllar estão com problemas musculares. Já Wagner Leonardo volta ao banco de reservas após o retorno de Kannemann, que estava suspenso.

Além do argentino, as novidades entre os 11 iniciais são Gustavo Martins, Dodi e André Henrique.

Sendo assim, o Grêmio vai a campo com: Volpi; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Kannemann e Marlon; Dodi, Noriega, Pavon, Edenilson e Willian; André Henrique.

No banco de reservas estão Gabriel Grando, Enzo, Lucas Esteves, Wagner Leonardo, Viery, Camilo, Alex Santana, Cristaldo, Alysson, Aravena, Cristian Olivera, Gabriel Mec e Jardiel.