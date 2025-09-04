Com presença de reforços e recuperados de lesão, Grêmio volta aos treinos durante data Fifa

Volante Arthur trabalhou com bola no CT Luiz Carvalho. Lucas Uebel / Gremio.net

Após três dias de folga, o Grêmio retornou aos treinamentos na tarde desta quinta-feira (4). Sob chuva, o elenco trabalhou com bola no gramado do CT Luiz Carvalho, tendo as presenças dos recém-contratados Arthur e Enzo.

Também participaram da atividade jogadores que se recuperaram de lesões, como o zagueiro Gustavo Martins, o lateral João Pedro, o volante Camilo e os atacantes Amuzu e Alysson.

Na parte interna, estiveram aqueles atletas que ainda não foram liberados pelo departamento médico, como o lateral João Lucas, os zagueiros Rodrigo Ely e Balbuena, o volante Villasanti e o meia Monsalve.

As ausências ficaram por conta dos convocados durante a data Fifa e que disputarão as Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo — o atacante Aravena pelo Chile, o volante Noriega pelo Peru e o atacante Cristian Olivera pelo Uruguai.

Apesar da reapresentação ter ocorrido agora, o próximo compromisso gremista se dará somente no dia 13, quando o Tricolor receberá o Mirassol, às 16h, na Arena, pela 22ª rodada do Brasileirão.