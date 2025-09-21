Com estreia e seis mudanças, Grêmio está escalado para o Gre-Nal 448

O Grêmio está escalado para o Gre-Nal 448, que ocorre neste domingo (21), às 17h30min, no Estádio Beira-Rio. O técnico Mano Menezes promoverá a estreia de Willian. Ao todo são seis mudanças em relação ao último jogo do Tricolor, que foi derrotado pelo Mirassol.
Na defesa, Marcos Rocha volta a ser titular na lateral-direita, e Wagner Leonardo assume a vaga do suspenso Kannemann na zaga. No meio de campo saem Dodi, Alysson e Cristaldo, dando lugar a Edenilson, Willian e Pavon.
O centroavante será Carlos Vinicius, já que Braithwaite está lesionado e fora da temporada.
O Grêmio está escalado com: Volpi; Marcos Rocha, Noriega, Wagner Leonardo e Marlon; Cuéllar, Arthur, Willian, Edenilson e Pavon; Carlos Vinícius.
No banco de reservas, as opções são: Gabriel Grando, João Pedro, Gustavo Martins, Lucas Esteves, Viery, Alex Santana, Cristaldo, Dodi, Aravena, Alysson, André Henrique, Kike Olivera e Gabriel Mec.
