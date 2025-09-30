Com desfalques em todos os setores, Grêmio chega a São Paulo para enfrentar Santos e Bragantino

Eram 17h20min, quando o Grêmio desembarcou em Santos, no litoral paulista. Com muitas baixas, o Grêmio enfrenta o Peixe nesta quarta-feira (1º), às 21h30min, na Vila Belmiro, e o Bragantino, no sábado (4), às 18h30min, no em Bragança Paulista.
A mais nova ausência é Cristian Olivera. O uruguaio sente um desconforto muscular e virou baixa de última hora na delegação para as duas partidas.
Thiago Volpi e Cuéllar já desfalcaram a equipe contra o Vitória e seguem fora com dores musculares. Junto de Kike Olivera, todos voltam apenas após a data Fifa.
No ataque, Willian demorará, pelo menos, seis semanas para se recuperar de uma fratura na base de um dos dedos do pé direito. Carlos Vinícius, com edema na coxa, também segue fora de combate e é outro a voltar após a pausa no calendário para jogos de seleções.
Marcos Rocha está relacionado, mas tende a ficar fora do jogo na Vila em função do desgaste físico. Neste caso, Gustavo Martins deve ser o lateral-direito.
Um provável time do Grêmio para enfrentar o Santos tem Gabriel Grando; Gustavo Martins, Noriega, Kannemann, Marlon; Dodi, Arthur, Edenilson; Pavon, André Henrique, Alysson.
Relacionados
- Goleiros: Gabriel Grando, Jorge e Thiago Beltrame
- Laterais: Lucas Esteves, João Lucas, Marcos Rocha e Marlon
- Zagueiros: Gustavo Martins, Kannemann, Jemerson, Wagner Leonardo
- Volantes: Alex Santana, Arthur, Camilo, Dodi, Edenilson e Noriega
- Meias: Cristaldo e Riquelme
- Atacantes: Alysson, André Henrique, Aravena, Amuzu, Gabriel Mec, Jardiel e Pavon
