Grêmio

Na véspera
Notícia

Com desfalques em todos os setores, Grêmio chega a São Paulo para enfrentar Santos e Bragantino

Tricolor entra em campo às 21h30min da quarta-feira, na Vila Belmiro

Bruno Flores

Direto de Santos

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS