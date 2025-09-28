Com desfalque de última hora e retorno, Grêmio está escalado para enfrentar o Vitória

Arthur retorna ao time após cumprir suspensão. Jefferson Botega / Agencia RBS

O time do Grêmio que entrará em campo contra o Vitória, na manhã deste domingo (28), na Arena, a partir das 11h, está definido. O técnico Mano Menezes realizou duas mudanças em relação ao último jogo.

A primeira foi uma surpresa no gol. O goleiro Tiago Volpi sentiu uma pequena lesão na partida contra o Flamengo, no dia 31 de agosto, e apresentou uma piora após o último duelo disputado, contra o Botafogo, no meio da semana. Gabriel Grando, que não joga desde o dia 29 de maio, será o titular.

Arthur retorna ao meio de campo, após cumprir suspensão. A expectativa era pela reedição da dupla de volantes com Cuéllar. No entanto, o colombiano ainda não se recuperou de um desconforto muscular que sofreu no Gre-Nal.

Sua dupla será Noriega, que jogou a última partida como volante, enquanto Gustavo Martins foi o zagueiro pelo lado direito. Dodi foi o escolhido para ficar no banco.

O Grêmio está escalado para enfrentar o Vitória pela 25ª rodada do Brasileirão com: Gabriel Grando; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Kannemann e Marlon; Noriega e Arthur; Edenilson, Pavon e Willian; André Henrique.

No banco de reservas, as opções são: Jorge, Lucas Esteves, Wagner Leonardo, Alex Santana, Camilo, Dodi, Cristaldo, Amuzu, Aravena, Cristian Olivera, Alysson e Jardiel.