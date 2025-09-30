Com baixa de última hora, Grêmio divulga relacionados para jogos contra Santos e Bragantino; confira

O Grêmio relacionou um grupo de 26 atletas para os dois próximos jogos do Brasileirão, diante de Santos e Bragantino. A delegação, que está em deslocamento para São Paulo, conta com um desfalque de última hora: o atacante Cristian Olivera.
Além das baixas recentes do goleiro Volpi e do meia-atacante Willian, o uruguaio ficou de fora dos relacionados. Conforme apuração da reportagem de Zero Hora, a baixa foi em virtude de um desconforto muscular.
Por outro lado, o lateral Marcos Rocha, que gerou dúvida, está relacionado. Apesar de estar na viagem, o jogador não tem presença garantida nestes jogos contra Santos e Bragantino. O lateral apontou desgaste muscular e precisou ser substituído na partida contra o Vitória. Além disso, havia apresentado um quadro gripal antes do enfrentamento do último domingo.
Para a lateral direita, a comissão técnica volta a ter à disposição o nome de João Lucas. O atleta estava afastado desde agosto em razão de uma lesão muscular de grau 2 no bíceps femoral da coxa esquerda. O meia Gabriel Mec, que ficou de fora do banco contra o Vitória, está novamente relacionado.
Sequência para Grando
Gabriel Grando terá a oportunidade de ganhar uma sequência, pela primeira vez na temporada. Com um problema muscular, Tiago Volpi permaneceu em Porto Alegre para tratamento, e tem volta prevista após a data Fifa.
Além de Jorge, Thiago Beltrame está entre as alternativas para o gol.
Base em São Paulo
Para estas duas rodadas antes da pausa para a data Fifa, o Grêmio vai permanecer em São Paulo. O primeiro jogo será nesta quarta-feira (1º), diante do Santos, às 21h30min, na Vila Belmiro.
Depois, a equipe terá como próximo compromisso a partida contra o Bragantino, no sábado (4), às 18h30min, em Bragança Paulista.
A programação prevê atividades no CT da Portuguesa e do Corinthians, além da concentração em Atibaia para a partida de sábado.
Relacionados
- Goleiros: Gabriel Grando, Jorge e Thiago Beltrame
- Laterais: Lucas Esteves, João Lucas, Marcos Rocha e Marlon
- Zagueiros: Gustavo Martins, Kannemann, Jemerson, Wagner Leonardo
- Volantes: Alex Santana, Arthur, Camilo, Dodi, Edenilson e Noriega
- Meias: Cristaldo e Riquelme
- Atacantes: Alysson, André Henrique, Aravena, Amuzu, Gabriel Mec, Jardiel e Pavon
