Com ausências no campo, Grêmio inicia semana de treinos para o Gre-Nal 448

Mano Menezes deve promover mudanças no time para o clássico. Lucas Uebel / Grêmio

O técnico Mano Menezes comandou, na tarde desta segunda-feira (15), a primeira atividade do Grêmio na preparação para o Gre-Nal 448. Carlos Vinícius e Marcos Rocha, em recuperação de desconforto muscular, ainda não participaram do treino com bola no campo.

A tendência é de que o atacante e o lateral-difeito participem das próximas atividades e retomem seus lugares na equipe. Na reapresentação, ambos realizaram trabalhos físicos na academia do CT Luiz Carvalho, mas devem ser liberados para os treinos com bola nesta terça-feira (16).

Nas imagens divulgadas pelo clube, foi possível observar um treino com bola em campo reduzido. O meia-atacante Willian participou normalmente e tem chances de estrear como titular no clássico do próximo domingo (21).

Em relação à escalação que perdeu para o Mirassol, Marcos Rocha entra na vaga de João Pedro na lateral direita, enquanto Carlos Vinícius substitui o lesionado Braithwaite.

Uma mudança, porém, já está definida: suspenso, Kannemann dará lugar ao zagueiro Wagner Leonardo. Mano Menezes ainda terá cinco sessões de treinos para confirmar a equipe que enfrentará o Inter. A próxima atividade ocorre na manhã desta terça.