Com ausências e novidade, Grêmio divulga relacionados para o jogo contra o Botafogo

Enzo está entre os relacionados para o jogo contra o Botafogo. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O técnico Mano Menezes convocou 24 jogadores para a partida desta quarta-feira (24), na Arena, contra o Botafogo. As equipes se enfrentam às 19h30min, em jogo atrasado do primeiro turno do Brasileirão. O Tricolor ocupa a 12ª colocação, com 28 pontos.

Carlos Vinícius e Cuéllar, ambos com problemas musculares, estão fora. O lateral-esquerdo Enzo aparece pela primeira vez na lista de relacionados. Jardiel e Gabriel Mec também foram chamados.

A principal novidade é a presença de Enzo. Contratado por empréstimo junto ao CSA, o lateral-esquerdo participa normalmente dos treinamentos no CT Luiz Carvalho e, pela primeira vez, está à disposição para atuar pelo Grêmio.

Além das ausências de Cuéllar e Carlos Vinícius, o Tricolor não terá Arthur, suspenso. O técnico Mano Menezes e seu auxiliar direto, Sidnei Lobo, também cumprem suspensão. A equipe será comandada pelo segundo auxiliar, Thiago Kosloski.

Atacante sem espaço

Amuzu, novamente, não foi relacionado. Essa é a quarta partida consecutiva em que o belga não fica nem no banco de reservas. Sua última aparição em campo foi na derrota para o Sport, na Arena, pela 19ª rodada do Brasileirão. Contra Flamengo, Mirassol e Inter, Amuzu nem sequer foi relacionado. Ele perdeu espaço para Gabriel Mec por opção técnica.

Outro que não foi relacionado é o zagueiro Jemerson. Ele já havia ficado de fora do plantel do Gre-Nal 448.

Escalação

Um provável time do Grêmio tem Volpi; Marcos Rocha, Noriega (Gustavo Martins), Kannemann e Marlon; Dodi e Alex Santana (Noriega); Edenilson, Willian e Pavon; André Henrique.

Relacionados

Goleiros: Volpi e Grando

Volpi e Grando Laterais: Enzo, Lucas Esteves, Marcos Rocha e Marlon

Enzo, Lucas Esteves, Marcos Rocha e Marlon Zagueiros: Gustavo Martins, Kannemann, Wagner e Viery

Gustavo Martins, Kannemann, Wagner e Viery Volantes: Alex Santana, Camilo, Dodi, Edenilson e Noriega

Alex Santana, Camilo, Dodi, Edenilson e Noriega Meias: Cristaldo e Willian

Cristaldo e Willian Atacantes: Alysson, André Henrique, Aravena, Cristian Olivera, Gabriel Mec, Jardiel e Pavon