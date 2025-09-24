Grêmio

Pelo Brasileirão
Notícia

Com ausências e novidade, Grêmio divulga relacionados para o jogo contra o Botafogo

Tricolor não terá Cuéllar e Carlos Vinícius, titulares no Gre-Nal, nem Amuzu, por opção da comissão técnica

Geison Lisboa

