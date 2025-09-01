Com Arthur, Grêmio pode ter quatro reforços caseiros durante data Fifa

Arthur já está treinando com elenco do Grêmio. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

As próximas duas semanas sem jogos para o Grêmio servirão para que o técnico Mano Menezes tente evoluir o time. Além disso, três reforços do departamento médico devem ficar à disposição nos próximos dias.

O retorno mais importante neste período deve ser Alysson. O jovem atacante teve uma lesão no tornozelo e ficou fora do jogo contra o Flamengo.

A gravidade do problema sentido pelo atacante não preocupa. Com isto, o jogador estará apto a atuar contra o Mirassol, dia 13, na retomada do Brasileirão.

João Pedro é outro que deve estar à disposição diante dos paulistas. O lateral se recupera de uma fratura no tornozelo e já está treinando no gramado há alguns dias, com margem para a evolução neste período sem jogos.

O terceiro jogador a vir do DM é Gustavo Martins. O zagueiro está em reta final de recuperação de uma lesão muscular na coxa direita, sofrida no fim de julho, e também tende a ser opção contra o Mirassol.

Período de adaptação

A pausa no calendário também servirá para que Arthur seja integrado ao time. Mano Menezes projeta a titularidade do volante, que deve prover um salto de qualidade na equipe.

A reapresentação do Grêmio acontece na tarde de quinta-feira (4). O jogo contra o Mirassol acontece dia 13, às 16h, na Arena.