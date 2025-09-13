O Grêmio divulgou os relacionados para a partida da tarde deste sábado (13), contra o Mirassol, na Arena. São 24 jogadores na lista de Mano Menezes para o confronto. A principal novidade é a presença de Arthur para fazer a reestreia pelo Tricolor. Também há confirmação sobre as ausências de Marcos Rocha e Carlos Vinicius.
A relação tem um atleta a mais do que a CBF permite. Desta forma, a comissão técnica cortará um jogador na apresentação dos 23 nomes que podem atuar diante dos paulistas.
Arthur é a principal atração. O meio-campista, contratado em agosto, por empréstimo junto a Juventus-ITA, deverá vestir a camisa gremista em campo após sete anos desde a saída. Ele tende a ser titular ao lado de Cuéllar na abertura do meio-campo.
Alysson, fora contra o Flamengo, na última rodada, há duas semanas, volta depois de se recuperar de problema no tornozelo. As baixas, conforme antecipado por Zero Hora, na última sexta-feira, são Carlos Vinicius e Marcos Rocha, dois titulares, cortados por desconfortos musculares. Cristaldo e João Pedro, respectivamente, devem ser os substitutos.
O provável Grêmio para encarar o Mirassol, às 16h, na Arena tem: Volpi; João Pedro, Noriega, Kannemann e Marlon; Arthur, Cuéllar, Cristaldo; Alysson, Braithwaite e Cristian Olivera.
Confira a lista completa:
- Goleiros: Gabriel Grando e Tiago Volpi
- Laterais: Lucas Esteves, João Pedro e Marlon
- Zagueiros: Jemerson, Kannemann, Gustavo Martins e Wagner Leonardo
- Volantes: Arthur, Cuéllar, Dodi, Edenilson, Alex Santana e Noriega
- Meia: Cristaldo
- Atacantes: Alysson, Amuzu, André Henrique, Aravena, Braithwaite, Cristian Olivera, Gabriel Mec e Pavon
