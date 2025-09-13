Arthur volta a atuar pelo Tricolor após sete anos. Renan Mattos / Agencia RBS

O Grêmio divulgou os relacionados para a partida da tarde deste sábado (13), contra o Mirassol, na Arena. São 24 jogadores na lista de Mano Menezes para o confronto. A principal novidade é a presença de Arthur para fazer a reestreia pelo Tricolor. Também há confirmação sobre as ausências de Marcos Rocha e Carlos Vinicius.

A relação tem um atleta a mais do que a CBF permite. Desta forma, a comissão técnica cortará um jogador na apresentação dos 23 nomes que podem atuar diante dos paulistas.

Arthur é a principal atração. O meio-campista, contratado em agosto, por empréstimo junto a Juventus-ITA, deverá vestir a camisa gremista em campo após sete anos desde a saída. Ele tende a ser titular ao lado de Cuéllar na abertura do meio-campo.

Alysson, fora contra o Flamengo, na última rodada, há duas semanas, volta depois de se recuperar de problema no tornozelo. As baixas, conforme antecipado por Zero Hora, na última sexta-feira, são Carlos Vinicius e Marcos Rocha, dois titulares, cortados por desconfortos musculares. Cristaldo e João Pedro, respectivamente, devem ser os substitutos.

O provável Grêmio para encarar o Mirassol, às 16h, na Arena tem: Volpi; João Pedro, Noriega, Kannemann e Marlon; Arthur, Cuéllar, Cristaldo; Alysson, Braithwaite e Cristian Olivera.

Confira a lista completa:

Goleiros: Gabriel Grando e Tiago Volpi

Gabriel Grando e Tiago Volpi Laterais: Lucas Esteves, João Pedro e Marlon

Lucas Esteves, João Pedro e Marlon Zagueiros: Jemerson, Kannemann, Gustavo Martins e Wagner Leonardo

Jemerson, Kannemann, Gustavo Martins e Wagner Leonardo Volantes: Arthur, Cuéllar, Dodi, Edenilson, Alex Santana e Noriega

Arthur, Cuéllar, Dodi, Edenilson, Alex Santana e Noriega Meia: Cristaldo

Cristaldo Atacantes: Alysson, Amuzu, André Henrique, Aravena, Braithwaite, Cristian Olivera, Gabriel Mec e Pavon