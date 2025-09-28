Com a volta de Arthur, Grêmio recebe o Vitória na Arena neste domingo; veja o que esperar do jogo

Mano Menezes aposta na manutenção da base da equipe vitoriosa no Gre-Nal 448. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

O Grêmio aposta na manutenção da base vencedora do último Gre-Nal para voltar a somar três pontos na Arena. A partir das 11h deste domingo (28), o Tricolor recebe o Vitória em casa pela 25ª rodada do Brasileirão.

Com a expectativa de outro grande público no estádio — cerca de 40 mil torcedores são esperados —, o time buscará um triunfo fundamental para manter o sonho de vaga à Libertadores em 2026.

Em 11º lugar, o Grêmio tem 29 pontos atualmente. Dependendo de resultados favoráveis ao Tricolor nos jogos de Fluminense, Bragantino e Corinthians, o time gremista pode terminar a rodada entre os oito primeiros colocados da competição. Para fazer isso, a comissão técnica terá quase todos os titulares à disposição.

Quem vai a campo

De volta ao comando do time após cumprir suspensão contra o Botafogo, Mano Menezes deve manter a mesma base de equipe que venceu o Inter no Beira-Rio no dia 21. A única mudança certa é a ausência de Carlos Vinícius, por conta de um problema muscular.

O sistema defensivo deve ser formado por Marcos Rocha, Noriega novamente como zagueiro, Kannemann e Marlon. Arthur também regressa ao time titular após cumprir suspensão contra o Botafogo. Cuéllar pode ser utilizado, mas depende de sua escalação ser confirmada após um teste no treino deste sábado. O setor ofensivo terá a manutenção de Pavon no lado direito, Edenilson centralizado e Willian pela esquerda. André Henrique será o centroavante.

De olho no adversário

Adversário gremista neste final de semana, o Vitória terá a estreia do técnico Jair Ventura no comando da equipe.

— A gente vai trabalhar internamente o que temos que melhorar, mas não vamos caçar vilões ou setores [defesa, meio-campo ou ataque]. Vamos trabalhar para melhorar como um todo, todas as fases do jogo com a mesma importância — projetou o treinador.

A equipe de Salvador terá quatro desfalques em Porto Alegre. Os volantes Dudu e Pepê, ex-Grêmio, cumprem suspensão. Jamerson e Rúben Ismael estão no departamento médico.