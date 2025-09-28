Grêmio

Com a volta de Arthur, Grêmio recebe o Vitória na Arena neste domingo; veja o que esperar do jogo

Tricolor recebe o adversário  às 11h, em partida válida pela 25ª rodada do Brasileirão

Marco Souza

