Colunistas opinam: o Grêmio tem condições de buscar uma vaga na Libertadores? 

Time de Mano Menezes venceu o Vitória em casa. Duda Fortes / Agencia RBS

O Grêmio tem reagido no Brasileirão no segundo turno. Em seis jogos, o Tricolor já somou 11 pontos, com duas vitórias nas duas últimas rodadas do campeonato.

Com a sexta melhor campanha do returno, o time subiu do 11º para o 10º lugar com 32 pontos, oito abaixo do G-6 e a dois do G-8. Além disso, se afastou do Z-4, com o triunfo sobre o Vitória — abriu 10 pontos do Juventude, primeiro time na zona de rebaixamento.

Pensando nisso, Zero Hora consultou alguns de seus colunistas para saber: Grêmio tem condições de buscar uma vaga na Libertadores? Veja as opiniões abaixo.

O Grêmio tem condições de buscar uma vaga na Libertadores?

Marcos Bertoncello

As chances do Grêmio passam exclusivamente pelos títulos das copas, forçando a mudança de G-6 para G-8 no Brasileirão. De resto, a boa campanha do time no segundo turno do campeonato garante a consolidação na primeira página da tabela tão somente.

José Alberto Andrade

O que mais ajuda o Grêmio a sonhar com uma vaga na Libertadores, entenda-se fase preliminar, é a tabela do Brasileirão e a matemática. A dificuldade, porém, é interna. As limitações do time vêm sendo vencidas de maneira extremamente frágil nos últimos jogos, dando uma impressão de evolução.

O problema é que fiadores desta melhora estão sucumbindo a lesões. O que aconteceu com Balbuena, Willian e até com Carlos Vinícius prejudica muito a sustentação da equipe. Isto, levando em conta que Marcos Rocha realmente não tenha um problema grave.

A Libertadores é possível, mas não provável.

Leonardo Oliveira

A tendência é de que tenhamos G-8. O G-7 já pode ser considerado praticamente uma certeza. Assim, o Grêmio pode, sim, sonhar com a vaga na pré-Libertadores. Para isso, no entanto, Mano precisará ajustar seu meio e compensar a perda de Willian. Outro ponto, isso passa, necessariamente, por buscar no próximo lote de nove pontos, pelo menos, sete. Ainda mais que a tabela reserva dois confrontos diretos com quem busca esse lugar no G-8, São Paulo e Bragantino.