Colunistas opinam: Grêmio acerta em contratar Willian?

Willian foi revelado pelo Corinthians. Rodrigo Coca / Corinthians,Divulgação

O Grêmio contratou o meia-atacante Willian para reforçar a equipe no restante da temporada. Com 37 anos, o jogador estava sem contrato desde julho, quando deixou o Fulham, da Inglaterra.

Willian atuou por grandes clubes da Europa e defendeu a Seleção Brasileira em duas Copas do Mundo (2014 e 2018). Revelado pelo Corinthians, construiu a maior parte da sua carreira no Exterior, com passagens de destaque por Shakhtar Donetsk, Chelsea e Arsenal.

O meia-atacante, porém, não joga desde 10 de maio, quando enfrentou o Everton pela Premier League. Naquele dia, esteve em campo por cerca de 25 minutos.

Visando todo o cenário, Zero Hora consultou alguns de seus colunistas para saber: o Grêmio acerta em contratar Willian? Confira as opiniões abaixo.

Claro. Jogadores de hierarquia precisam fazer parte do grupo. O Grêmio mudou o grupo de forma muito rápida, e isso criou uma uma carência de lideranças constituídas. Willian ajuda a compor uma necessidade. O Grêmio ganha, com ele, dentro e fora do campo.

Willian tem currículo, tem duas Copas, tem troca sem escala do Chelsea por Arsenal e por aí vai. Mas tem também 37 anos recém-completados e um histórico recente que mostra sua queda técnica para jogar na Premier League. Seu último gol foi em janeiro de 2024. A volta ao Fulham, em janeiro, foi no mesmo modo emergência ao qual o Grêmio recorre agora. O ponto de contratação de Willian é que se trata de um contrato de 16 meses, em valor que passará de R$ 10 milhões. Sem contar que Willian, pelo corredor, possivelmente conseguirá cumprir o espaço todo.

A chegada de Willian vai qualificar bastante o grupo do Grêmio para o restante da temporada. Desembarca e assume a titularidade. Claro que fica a interrogação por causa da idade. Só que um atleta deste quilate — com carreira construída em times grandes do futebol europeu e Seleção Brasileira em duas Copas do Mundo — só pode voltar para atuar nos times do Rio Grande do Sul na reta final da carreira. É a dura realidade. Willian, ao lado de Arthur, muda o Grêmio de patamar. Penso que vale muito como uma aposta.