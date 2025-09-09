Colunistas opinam: com a chegada dos reforços, como o Grêmio deve ser escalado?

Willian foi o último reforço anunciado pelo Grêmio para o restante do ano. Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

O Grêmio aproveitou a última janela de transferências para reforçar bem o seu elenco para o restante da temporada. Ao todo, foram sete contratações — mais de meio time: Balbuena, Marcos Rocha, Carlos Vinícius, Noriega, Arthur, Enzo e Willian.

Nomes que chegam para mudar a fotografia do time de Mano Menezes. Contudo, um deles já virou desfalque: Balbuena chegou, marcou um gol e se lesionou em seu terceiro jogo — só voltará a atuar no ano que vem, devido a uma fratura no tornozelo direito.

Assim, Zero Hora consultou alguns de seus colunistas para saber: com a chegada dos reforços, como deve ser escalado o time do Grêmio? Veja as opiniões abaixo.

Volpi; Marcos Rocha, Noriega, Kannemann, Marlon; Cuéllar, Dodi, Arthur; Alysson, Willian; Braithwaite.

— Tripé de volantes, soltando mais Arthur. Alysson e Willian vindo por dentro, como meias, dialogando com a faixa central. Marlon dando amplitude pela esquerda. Na direita, Alysson faz a amplitude, até para preservar Marcos Rocha. Pode dar errado, claro, mas é um jeito de valorizar um pouco mais a bola, tão mal tratada esse ano. Correr menos atrás do adversário cansa menos, mas aí não pode errar tanto passe.

Volpi; Marcos Rocha, Noriega, Kannemann, Marlon; Cuéllar, Arthur, Cristaldo; Alysson, Carlos Vinícius e Braithwaite.

— Esta escalação seria a mais equilibrada possível com o elenco disponível. Cristaldo poderia crescer bem cercado, o que vale especialmente para um menino talentoso como Alysson.

Volpi; Marcos Rocha, Noriega, Wagner Leonardo, Marlon; Cuéllar, Arthur, Willian, Alysson; Carlos Vinícius e Braithwaite.

— Pela primeira vez, desde que chegou ao Grêmio, o Mano Menezes tem a opção de mudar de um time que precisa se defender para um time que pode propor jogo. E a escalação, por isso, muda bastante, não só a característica dos jogadores, mas também a forma de jogo. O Grêmio jogaria no 4-4-2, um pouco diferente do que vem atuando, mas bem mais propositivo e com uma ambição bem mais ofensiva.

Volpi; Marcos Rocha, Noriega, Kannemann, Marlon; Cuéllar, Dodi, Arthur; Kike Olivera, Braithwaite e Willian.

— O Grêmio vai precisar se readaptar a jogar com a bola passando pelo meio-campo. Até agora, o time de Mano Menezes tem apostado em um jogo mais direto ou de transições rápidas. Arthur exigirá que essa postura seja mudada, ou sua chegada será de pouco resultado. No caso de Willian, haverá a necessidade de um Grêmio mais encorpado para permitir que ele esteja menos comprometido com as funções defensivas. O futebol funciona com compensações. Aliás, Dodi e Kike serão os responsáveis por contrabalançar um time que terá Marcos Rocha, 37, Cuellar, 34 e Willian, 37.