Chapas questionam resultado da eleição do Conselho Deliberativo do Grêmio

Eleições foram realizadas no sábado (27). Amanda Ferronato / Grêmio

A eleição para o Conselho Deliberativo do Grêmio, realizada no último sábado (27), causa alvoroço nos bastidores. A comissão eleitoral recebeu pedidos de revisão da distribuição de vagas. A Chapa 1 - Identidade Gremista e a Chapa 6 - Grêmio Forte e Copeiro enviaram requerimentos nesta segunda-feira (29).

A comissão tem dois dias para analisar e decidir sobre os apontamentos, conforme informou à reportagem do ge.globo o presidente do Conselho Deliberativo, Alexandre Bugin.

Segundo o documento protocolado pela Chapa 1, ao qual o ge teve acesso, a "Comissão Eleitoral desrespeita dispositivos do Estatuto Social do clube, em especial o Art. 57, §3º, inciso III, que estabelece que nenhuma chapa pode ocupar mais de 70% das vagas no Conselho, salvo se alcançar mais de 70% dos votos válidos".

A Chapa 2 - Celso Rigo e Marcelo Marques - O Grêmio é Nosso fez 61,60% e, com isso, levou 120 das 150 cadeiras, o que corresponde a 80% das vagas efetivas. Além da Chapa 2, somente a Chapa 6 conseguiu atingir a cláusula de barreira (15%) e fez 15,10%, ficando com 30 conselheiros efetivos.

Redistribuição de vagas

O documento também argumenta que, depois de refeito o cálculo, as vagas que sobrarem devem ser redistribuídas para quem fez ao menos 5%, casos dos votos, casos da Chapa 1 (8,20%) e da Chapa 4 - O Grêmio Não se Vende (6,51%).

"A Chapa 1 sustenta, ainda, que não foi observado o Art. 57, §3º, inciso IV, que prevê a redistribuição proporcional das vagas remanescentes entre as chapas que tenham atingido ao menos 5% dos votos válidos. Esse mecanismo é similar ao sistema de distribuição de sobras adotado pela legislação eleitoral brasileira, que busca garantir o aproveitamento dos votos e a representação de minorias", acrescenta o texto que a reportagem teve acesso.

Resultado das eleições para o Conselho Deliberativo do Grêmio

Chapa 1 – Identidade Gremista: 1.514 votos (8,20%)

– Identidade Gremista: 1.514 votos (8,20%) Chapa 2 – Celso Rigo e Marcelo Marques – O Grêmio é Nosso: 11.375 votos (61,60%)

– Celso Rigo e Marcelo Marques – O Grêmio é Nosso: 11.375 votos (61,60%) Chapa 3 – DNA Tricolor – Com o Grêmio, Onde o Grêmio Estiver: 851 votos (4,61%)

– DNA Tricolor – Com o Grêmio, Onde o Grêmio Estiver: 851 votos (4,61%) Chapa 4 – O Grêmio Não Se Vende – Grêmio de Todos é Para Mudar de Verdade: 1.202 votos (6,51%)

– O Grêmio Não Se Vende – Grêmio de Todos é Para Mudar de Verdade: 1.202 votos (6,51%) Chapa 5 – Chapa da CIA: 736 votos (3,99%)

– Chapa da CIA: 736 votos (3,99%) Chapa 6 – Grêmio Forte e Copeiro: 2.788 votos (15,10%)