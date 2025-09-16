CCD apresenta três motivos para acreditar na vitória do Grêmio no Gre-Nal 448

Willian deve fazer sua estreia no clássico. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

São tempos bicudos os vividos pelo o Grêmio. Mano Menezes está sob pressão. O que não significa que os gemistas estarão menos esperançosos para enfrentar o Inter no domingo (21), no Gre-Nal 448.

Mas se houver torcedores pouco animados com o clássico, Zero Hora ouviu Cesar Cidade Dias, colunista identificado do Grupo RBS, para ele apresentar três motivos para os tricolores acreditarem em uma vitória no clássico.

Time mais encorpado

Sem dúvida, o Grêmio vai mais encorpado para o Gre-Nal do que no último jogo. Já vimos um pouco do que Arthur é capaz. A tendência é que ele cresça com mais uma semana de trabalho. Também teremos a estreia de Willian, um jogador que dispensa comentários. Marcos Rocha volta. O mesmo vale para Carlos Vinícius, que se mostrou um atacante dedicado. Será um Grêmio mais forte no domingo.

Estilo de jogo do Grêmio

O time de Mano Menezes tem se dado melhor em jogos contra grandes adversários em relação às partidas contra equipes de menor tradição. Quando o Grêmio tem de propor jogo, encontra dificuldade, mas quando tem a opção de esperar o adversários, como nos jogos contra Flamengo e Atlético-MG, os resultado e as atuações são melhores. Acredito que possa ser assim no Beira-Rio.

A fase do adversário

Se o momento do Grêmio não é bom, o do adversário também é ruim. Roger Machado vive uma situação delicada e está pressionando. Seu time tem levado gols em todas as partidas. Essa fragilidade precisa ser explorada. E ele também não tem peças novas, como um Willian, para colocar em campo. A pressão do lado de lá jogará a nosso favor no clássico.