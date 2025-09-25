CBF divulga áudio do VAR em marcação de pênalti para o Grêmio contra o Botafogo; veja o vídeo

A CBF divulgou o áudio da revisão do lance que foi confirmado como pênalti a favor do Grêmio. A infração foi confirmada pelo toque de mão de Matheus Martins, após cobrança de falta de Marlon.

A revisão foi solicitada pelos responsáveis pelo VAR. Segundo o diálogo, o motivo da infração foi a "ação de bloqueio" feita pelo jogador do Botafogo ao colocar o braço na trajetória da bola.

— Vejo um atleta que salta. Com o braço esquerdo, faz uma ação de bloqueio mudando a trajetória da bola — disse Ilbert Estevam, responsável pelo VAR no jogo.

Enquanto os jogadores das duas equipes discutem, o árbitro Lucas Paulo Torezin vai até o monitor para checar as imagens disponibilizadas.

— A bola já tinha passado do ombro dele e toca na mão. Tiro penal. Sem sanção disciplinar, sem cartão amarelo — afirmou o árbitro.

Confirmada a penalidade no VAR, Tiago Volpi converteu a cobrança e marcou o gol do empate entre Grêmio e Botafogo.