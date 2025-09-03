Campeão da Libertadores pelo Grêmio é anunciado por clube dos Estados Unidos

Volante foi titular contra o Real Madrid no Mundial de Clubes de 2017. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Titular do Grêmio na conquista da Libertadores de 2017, o volante Jailson foi anunciado por um novo clube. Nesta terça-feira (2), o Los Angeles FC, dos Estados Unidos, confirmou a chegada do jogador. Ele estava livre no mercado desde de que não renovou com o Celta de Vigo, da Espanha, na metade do ano.

Segundo o ge, Jailson morava em Canoas e trabalhava com um preparador físico particular, enquanto aguardava os desdobramentos sobre o futuro da carreira. Ele também recebeu sondagens de equipes da Arábia Saudita, do México e de outros clubes dos Estados Unidos.

Na equipe americana, o volante será companheiro de estrelas do futebol mundial. Estão por lá o goleiro Lloris, campeão do mundo com a França em 2018, assim como o sul-coreano Son, ídolo do Tottenham.

Vale destacar que o time também participou do Mundial de Clubes e foi eliminado na fase de grupos. Na competição, chegou a enfrentar o Flamengo e empatou em 1 a 1.