Braithwaite será operado nesta segunda-feira; saiba o tempo estimado de parada 

Braithwaite pode ficar até oito meses afastado dos gramados. Jefferson Botega / Agencia RBS

Braithwaite passará, nesta segunda-feira (15) à noite, no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, pela cirurgia de reconstrução do tendão de Aquiles de sua perna esquerda. O Grêmio não estipulou um prazo oficial para o retorno, mas o tempo mínimo de recuperação para esse tipo de lesão pode ser de até oito meses.

Se o prazo de recuperação de oito meses for confirmado, o retorno do dinamarquês deverá ocorrer entre abril e maio de 2026. Lembrando que o vínculo do atacante com o Grêmio vai até dezembro de 2027.

Braithwaite sofreu a grave lesão no início do segundo tempo da partida do último sábado (13), contra o Mirassol, na Arena. Ele deixou o campo imediatamente, e os exames preliminares confirmaram a ruptura do tendão. Nesta segunda, nas redes sociais, o jogador lamentou o ocorrido.

Aos 34 anos, esta é a lesão mais grave na carreira do dinamarquês. Quando ainda atuava pelo Barcelona, chegou a ficar quase cinco meses afastado dos gramados, entre o fim de 2021 e o início de 2022. A atual lesão, no entanto, será a que o manterá mais tempo fora de ação.