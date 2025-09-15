Braithwaite lamenta grave lesão no Grêmio, mas mostra otimismo em recuperação: "Tudo sempre acontece por alguma razão"

Braithwaite sentiu a lesão no começo do segundo tempo da derrota para o Mirassol ao tentar driblar Jemmes. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

Fora do restante da temporada, Braithwaite se manifestou pela primeira vez sobre a grave lesão sofrida no sábado (13), contra o Mirassol. O atacante sofreu uma ruptura do tendão de Aquiles da perna esquerda e passará por procedimento cirúrgico.

Em suas redes, nesta segunda-feira (15), o dinamarquês escreveu um texto em português junto a uma foto sua em casa. Ele começa dizendo: "Por quê? Essa costuma ser a primeira coisa que vem à cabeça nesse tipo de situação".

Na sequência, ele escreve: "É óbvio que não estou feliz com isso, mas aceitar é o único caminho para seguir em frente. Tudo sempre acontece por alguma razão". E completa: "... recebo esse desafio de braços abertos". O atacante termina o texto com "Vamos lá!", em inglês.

Braithwaite sentiu a lesão no começo do segundo tempo da derrota para o Mirassol ao tentar driblar Jemmes, que bloqueou a tentativa e ficou com a bola. O atleta saiu de campo na maca, sendo substituído por André Henrique.

Veja a publicação de Braithwaite

"Por quê? Essa costuma ser a primeira coisa que vem à cabeça nesse tipo de situação.

É óbvio que não estou feliz com isso, mas aceitar é o único caminho para seguir em frente. Tudo sempre acontece por alguma razão - ou isso é o que escolho acreditar. Por trás de cada obstáculo está uma oportunidade para crescer.

Então recebo esse desafio de braços abertos. Essa será mais uma montanha que eu vou conquistar, com novas habilidades e aprendizados ao longo da jornada.

Let's go! 💪🏾"