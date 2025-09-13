Braithwaite fala sobre seu estilo de jogo no Grêmio e projeta longevidade: "Posso jogar muitos anos mais"

Braithwaite tem contrato com o Grêmio até 2027. Duda Fortes / Agencia RBS

Mesmo que os números indiquem que este é o seu pior momento no Grêmio, Braithwaite segue esbanjando leveza e determinação. Foi isso, pelo menos, que ele demonstrou em entrevista ao Abre Aspas do ge.globo, divulgada na sexta-feira (12),

O atacante vive uma rara sequência de quatro jogos sem participação direta em gols no Tricolor — a última vez foi contra o Fortaleza, quando anotou dois de pênaltis. Ainda assim, demonstra mentalidade de um lutador ambicioso.

O dinamarquês, que já é o nono maior artilheiro estrangeiro da história do Grêmio com 23 gols, pode usar essa característica para buscar um retorno aos tentos contra o Mirassol, neste sábado (13), na Arena.

Ele destacou sua bravura ao ser questionado sobre o estilo de jogo mais retraído que o Grêmio por vezes adota. Braithwaite enfatizou foco no coletivo e garantiu que seu desempenho individual não é afetado:

— Faz parte sempre, vou fazer tudo para o que o treinador quer do time. Estamos fazendo o melhor que podemos para ganhar os jogos. Eu sou um lutador. Vou ajudar o time como o treinador precisa.

O dinamarquês ressaltou que é necessário manter sempre aceso o desejo de vencer.

— Não vou mudar nada. Sempre vou jogar, treinar a cada dia com muita ambição. E minha mensagem sempre é que temos que ser ambiciosos. O time está de acordo. Estamos trabalhando por isso. E a torcida quer que ganhemos títulos e briguemos em cima, sempre tem que ser o objetivo aqui, um clube como o Grêmio — disse.

Futuro no Grêmio

Depois de uma carreira extensa no Velho Continente, onde nasceu, Braithwaite já disse estar vivendo um momento muito especial no Grêmio. Em Porto Alegre desde julho do ano passado, ele reconhece o carinho dos gaúchos, apesar da forte pressão no futebol brasileiro.

Não é nada em idade. Estou cuidando do meu corpo. Estou bem. Me sinto com 25 anos. Posso jogar muitos anos mais. MARTIN BRAITHWAITE Atacante do Grêmio

Com contrato até 2027 com o Tricolor, Braithwaite, que completará 36 anos na ocasião, não descarta a possibilidade de estender sua permanência no clube — mas teve cautela ao falar sobre o futuro. Em parte, é claro, isso está relacionado ao restaurante que abrirá com sua esposa na capital gaúcha.

— Os negócios são da minha esposa. Pode ser que eu vá ficar. Não estou pensando muito nisso. Só quero jogar cada dia, quero trabalhar com companheiros, treinadores, para melhorar. Não estou pensando muito no futuro — disse o atacante, que ainda completou:

— Estou bem, com 36 anos (em 2027). Não é nada em idade. Estou cuidando do meu corpo. Estou bem. Me sinto com 25 anos. Posso jogar muitos anos mais.

Ao ser questionado se o seu futuro será no Brasil, Braithwaite não titubeou:

— Sim, sim. Estou aqui. Estou muito contente. Então, vamos seguir.

Reforços de peso

Da Europa vieram as mais recentes contratações de impacto do Grêmio: Arthur e William. Na avaliação do Dinamarquês, são ótimos acréscimos ao elenco tricolor.

— São jogadores muito bons, com muita experiência e tenho certeza que vão ajudar o time muito — elogiou.