Braithwaite diz que é apaixonado pelo futebol brasileiro desde a infância: "Meu primeiro amor"

Dinamarquês atua em Porto Alegre desde o ano passado. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Depois de passar por Inglaterra, França e Espanha, Martin Braithwaite pousou em solo brasileiro. O centroavante do Grêmio revelou ao Abre Aspas, do ge.globo, a paixão que sente desde criança pelo futebol praticado no Brasil e que, inclusive, já torceu pela Amarelinha contra a Dinamarca em Copa do Mundo.

— Ter a oportunidade de jogar no Brasil era algo único para mim. Nunca imaginava jogar no Brasil. Mas eu sabia desse interesse do Grêmio seis meses antes de chegar aqui. E desde esse momento, já comecei a pensar em jogar no Brasil.

O encanto pela Seleção passou de pai para filho e está eternizado na primeira lembrança que Braithwaite tem de uma Copa. Em 1998, com sete anos, o dinamarquês pintou o rosto de verde e amarelo para o confronto entre Brasil e Dinamarca pelas quartas de final do mundial e causou pânico na família:

— Na Dinamarca, são muito patriotas, e eles não entenderam isso. Até meu pai estava defendendo o Brasil entre os dinamarqueses. Eu era criança, não sabia que tínhamos que apoiar o nosso país. Só me encantava como jogava a Seleção Brasileira. Sempre falei que Ronaldo Fenômeno era uma referência. Para mim, é o melhor e era meu ídolo. Então, para mim... Como posso dizer? Meu primeiro amor foi o futebol, o futebol brasileiro.

Desvalorização

Anos mais tarde, já com a carreira consolidada, Braithwaite seria convocado para defender as cores de seu país. O centroavante integrou as equipes juvenis da Dinamarca até 2013, quando passou a atuar pela seleção principal, aos 22 anos. Desde lá, participou de amistosos, Eliminatórias e das Copas de 2018 e 2022.

No entanto, Braith não é convocado desde 2023. Entre os motivos, ele cita o desprestígio que o Brasileirão tem no cenário internacional:

— Desde que cheguei no Brasil também estou jogando bem, mas os dinamarqueses não respeitam a liga brasileira, então aceito, não tem problema. Estou muito contente onde estou. Eu vejo que estou no Brasil e significa que não vão me convocar para a seleção, mas faz parte — e completa:

— Acho que eles pensam que a liga dinamarquesa é mais forte que a liga do Brasil. Não estou de acordo, mas acho que é isso. Acho que é muito óbvio para todos. Se estivesse jogando em La Liga (Campeonato Espanhol), fazendo o mesmo que aqui, estava convocado. É estranho para mim, mas bom, não tenho problema com essas coisas.

Impressões sobre o futebol brasileiro

Há pouco mais de um ano sendo jogador do Grêmio, Braithwaite está ambientado ao clube e ao futebol brasileiro — com suas virtudes e defeitos. Sobre a arbitragem, assunto já gerou muita reclamação de dirigentes e atletas do clube, o dinamarquês diz que a pressão sobre os árbitros é muito grande e, por outro lado, a categoria não é devidamente valorizada.

— Sempre quero analisar bem as coisas, porque falar é muito fácil. Não tenho os números, mas eu vi que o salário mínimo dos juízes aqui no Brasil é muito baixo, então significa que é não muito fácil para eles estudar também, e isso é importante. Sempre queremos cobrar os juízes, mas ser juiz é muito difícil — opina.

— A organização pode ser melhor. Eu vi agora que o Brasileirão vai terminar algumas semanas antes (em 7 de dezembro), estamos quase no final, e vai mudar isso. Normalmente, tem que organizar tudo isso bem antes da temporada. Isso é diferente da Europa, que antes de começar o campeonato já sabemos as férias, o último jogo, todas essas coisas estão bem organizadas — complementa.

Na torcida pela Seleção

Em 2020, Braithwaite exibiu seu penteado Cascão, inspirado no ídolo Ronaldo Fenômeno. Instagram / Reprodução

A Seleção, que já deu tantas alegrias para os brasileiros, Braithwaite e seu pai, vem passando por uma fase de instabilidade e transformações há alguns anos. Para o centroavante, o Brasil precisa manter sua maneira histórica de jogar, sem tentar imitar o futebol europeu:

— Agora aqui estamos olhando demais o que estão fazendo os europeus. Antes, os europeus estavam olhando o que faziam os brasileiros para jogar. Tem que ficar com isso. E eu sei, faz um monte que o Brasil não ganha a Copa do Mundo, mas a Seleção Brasileira é a seleção com mais pressão do mundo. Em momentos bons, em momentos difíceis, o Brasil sempre vai ser favorito para ganhar a Copa do Mundo.

— Todos querem ver a seleção brasileira jogar. Por quê? Porque tem muitos bons times no passado, muitos bons jogadores, e para mim o futebol é o Brasil. Na Europa, cada país é diferente, a maneira de jogar, a cultura, e no Brasil é diferente também. Tem muitos jogadores bons aqui no Brasil, a maneira de jogar é boa, e acho que tem que ficar com a maneira brasileira de jogar, com jogadores rápidos, porque é por isso que o Brasil é especial.