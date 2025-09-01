Botafogo vende Cuiabano; veja quanto o Grêmio fatura

Cuiabano estava no Botafgo desde abril de 2024. Vitor Silva / Botafogo/Divulgação

O Nottingham Forest, da Inglaterra, anunciou nesta segunda-feira (1°) a contratação do lateral-esquerdo Cuiabano. O jogador foi negociado pelo Botafogo por 6 milhões de euros (R$ 38,2 milhões na cotação atual). Quando vendeu o atleta ao clube carioca, o Grêmio assegurou 20% de mais-valia em uma futura transferência.

Isso significa que o Tricolor tem direito a 20% do lucro obtido pelo Botafogo na negociação com os ingleses. Em abril de 2024, o clube carioca havia pago R$ 8 milhões ao Grêmio. Agora, descontado esse valor, a mais-valia é dentro dos pouco mais de R$ 30 milhões.

Assim, o Grêmio receberá aproximadamente R$ 6 milhões pela fatia a que tem direito. No total, somando a primeira venda e a participação na transferência ao clube inglês, o clube gaúcho vai faturar cerca de R$ 14 milhões com Cuiabano.

Esse valor pode ser ainda maior por conta do mecanismo de solidariedade da Fifa. O Grêmio, por ser considerado o clube formador, teria direito a mais uma pequena porcentagem sobre o valor total da transação entre brasileiros e ingleses.