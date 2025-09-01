Autor do gol do empate do Grêmio, Volpi é elogiado por Mano Menezes: "Um líder e que tem muita frieza"

O elenco do Grêmio tem poucas unânimidades e muitos jogadores questionados pelo torcedor. Um dos alvos frequentes de críticas é o goleiro Tiago Volpi. No entanto, no jogo contra o Flamengo, no domingo (31), em pleno Maracanã, ele foi o herói de um empate inesperado, com boas defesas e um gol marcado.
Após a partida, o técnico Mano Menezes foi questionado sobre a importância do goleiro, que entrou para a história como o terceiro da posição a marcar pela camisa do Tricolor. Em sua fala, deu respaldo ao jogador.
— A importância do Volpi é como um líder e que tem muita frieza para jogar, bateu muito bem a penalidade e fez boas defesas — disse o treinador.
Apesar da ótima partida contra o Flamengo, as atuações recentes de Volpi não estavam convencendo o torcedor. O goleiro teve momentos bons, principalmente nas duas primeiras fases da Copa do Brasil, nas quais o Grêmio avançou nos pênaltis, com defesas e conversões dele.
Contudo, também houve momentos ruins, com falhas importantes, as quais abriram brecha para a torcida almejar um novo goleiro.
— Muitos torcedores em alguns momentos criticam o Volpi, acham que ele é uma dúvida e pedem a volta de outro goleiro — relembrou Mano.
Um desses goleiros pedidos é Marcelo Grohe, que trata sobre um retorno ao Grêmio. A chance do ídolo tricolor voltar vai até terça-feira (2), quando a janela de transferência se encerra.
Veja a coletiva de imprensa de Mano Menezes na íntegra
