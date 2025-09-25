Autor do gol de empate, Volpi lamenta resultado do Grêmio contra o Botafogo: "Poderíamos ter ganhado"

Volpi balançou as redes pela segunda vez pelo Tricolor. Renan Mattos / Agencia RBS

O herói do Grêmio contra o Botafogo foi, novamente, o goleiro Tiago Volpi. Além das duas defesas importantes, marcou o gol do empate nos minutos finais do jogo atrasado da 16ª rodada do Brasileirão.

Ainda que tenha saído como salvador gremista, Volpi não ficou satisfeito com o resultado contra os cariocas. Mesmo feliz pelo gol marcado — seu segundo pelo Tricolor —, ele lamentou o empate na Arena.

— Eu acho que é uma mescla de sentimentos. Por mais que a gente tenha saído perdendo e eles tenham tido algumas chances, o Léo Linck também fez defesas importantes para o Botafogo. A gente consegue empatar no final, o Alex Santana ainda tem uma chance de cabeça, e a bola vai na trave. Então fica essa sensação de que poderíamos ter ganhado o jogo — avaliou o goleiro.

Méritos do capitão

O pênalti convertido por Volpi foi originado de um toque na mão de Matheus Martins. Num primeiro momento, não foi marcado — porém, Kannemann insistiu muito para Lucas Torezin, o árbitro da partida, revisar o lance. Após a revisão no VAR, a penalidade foi marcada.

— Ele (Kannemann) está exercendo a liderança dele como capitão, e tem que ser assim. Foi cobrar algo justo, ainda mais na situação que a gente vêm, tivemos muitos pênaltis contra com bastante divergência de opiniões. Eu acho que hoje é jogada clara, o pênalti foi muito bem marcado — disse Volpi.

Herói novamente

Já é a segunda vez que o goleiro salva o Tricolor marcando um gol no fim da partida. A primeira, foi contra o Flamengo, no Marcanã, também num 1 a 1, no mês passado.