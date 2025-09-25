Grêmio

Autor do gol de empate, Volpi lamenta resultado do Grêmio contra o Botafogo: "Poderíamos ter ganhado"

Tricolor saiu atrás, mas empatou de pênalti nos minutos finais na Arena

Zero Hora

