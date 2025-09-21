Autor do gol da vitória do Grêmio, Alysson comemora triunfo no Gre-Nal 448: "Noite maravilhosa"

Alysson comemora gol que deu a vitória para o Grêmio. André Ávila / Agencia RBS

A vitória do Grêmio no Gre-Nal 448 veio do banco de reservas. Em seu primeiro toque na bola, Alysson marcou o gol e garantiu o 3 a 2 para o Tricolor pela 24ª rodada do Brasileirão.

O atacante entrou aos 16 do segundo tempo na vaga de Pavon. Com menos de um minuto em campo, o camisa 47 bateu de canhota para vencer o goleiro Rochet e botar o Grêmio à frente do marcador.

— Não tenho palavras para esta tarde, noite maravilhosa. Só Deus sabe o quanto a gente trabalha. Não concordamos com a arbitragem. Botamos nosso trabalho em campo. Dedicar para minha família e para os meus pais que estão sempre comigo — comemorou Alysson na saída de campo.

O gol do atacante e a vitória no clássico fizeram o Grêmio subir na tabela de classificação e ultrapassar o Inter. Com o resultado, o Tricolor foi para 28 pontos e alcançou a 12ª posição.