Grêmio

Data Fifa
Notícia

Aumento da confiança, volta de lesionados e estreia: como o Grêmio projeta o período sem jogos

Time de Mano Menezes volta a jogar em 13 de setembro, partida que deve marcar a estreia de Arthur após sua volta ao Tricolor

Valter Junior

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS