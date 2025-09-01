Aumento da confiança, volta de lesionados e estreia: como o Grêmio projeta o período sem jogos

Mano Menezes se disse feliz com momento gremista. Lucas Uebel / Grêmio FBPA/Divulgação

Quanta diferença. O Mano Menezes de uma semana atrás, quando o Grêmio empatou com o Ceará, ou ainda de duas semanas antes, quando perdeu para o Sport, não é o mesmo Mano que falou depois do empate em 1 a 1 com o Flamengo, no domingo (31).

Em dois momentos durante sua entrevista coletiva, o treinador gremista afirmou estar feliz. O otimismo se dá pela atuação estratégica no Maracanã e a perspectiva de crescimento do time na volta da data Fifa.

O primeiro motivo da felicidade do treinador está na atuação de algumas peças diante do líder do Brasileirão. Estreante, Noriega foi um dos melhores em campo. Começou o jogo como zagueiro e, no segundo tempo, foi deslocado para atuar como volante. Cuéllar deu indícios de ter condições de, pela primeira vez, emendar uma boa sequência de jogos. E o goleiro Tiago Volpi, além de duas grandes defesas, cobrou pênalti do gol de empate gremista.

Esse Grêmio mais encorpado é visto como o primeiro passo para a média de atuações da equipe crescer. O passo a seguir será melhorar a qualidade ofensiva.

— Ganhamos mais um ou dois jogadores. Acho que é isso que é importante nessa hora: começar a crescer, começar a ter time, dar entrosamento do meio para frente para termos mais qualidade também quando os adversários nos propiciarem controle maior. E com um jogo mais qualificado decidir jogos na nossa casa também — destacou.

Mais opções para escalar

As perspectivas positivas são engrossadas também pelas chegadas recentes de Marcos Rocha e Carlos Vinícius. Arthur deve estrear na retomada do Brasileirão, dia 13 contra o Mirassol. Outro aspecto importante será o maior número de opções para montar a escalação. Com lesão no tornozelo esquerdo, Alysson deve retornar ao time. O lateral João Pedro também tem condições de ficar à disposição após fraturar o tornozelo em maio.

— A gente está muito feliz, a nossa janela foi muito boa mesmo. E tenho certeza que de agora para frente o Grêmio retoma o seu nível. Logo, logo poderemos oferecer o famoso futebol de qualidade com resultado. Isso que é o mais importante nessa hora, nós agregarmos qualidade, a direção trabalhou muito para que a gente trouxesse esses jogadores — enfatizou Mano.

O Grêmio encerra a 22ª rodada na 13ª posição. Com a atuação no Rio de Janeiro e a estreia de Arthur, o Grêmio mira a parte de cima da tabela do Brasileirão.

— Acreditamos nós que estamos no caminho, confiamos que estamos no caminho e vamos trabalhar para logo, logo estarmos mais distantes da situação aqui de baixo (da tabela). Tentar fazer parte de uma turma primeiro do meio da tabela, passar o meio da tabela. Acredito que essas possibilidades agora começam a se abrir à medida em que a equipe ganha confiança.

O ponto negativo é que a contratação de Roger Guedes não deve ser concluída nesta janela de transferências, que encerra-se na terça-feira (2). É possível concretizar o negócio no começo da próxima temporada. Até lá, Mano Menezes quer, pelo menos, manter o seu nível de felicidade.