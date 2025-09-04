Atacante do Grêmio deverá ser titular em Brasil x Chile

Técnico do Chile quer aproveitar a velocidade de Aravena. Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

Alexander Aravena, atacante do Grêmio, deverá ser titular da seleção do Chile contra o Brasil na noite desta quinta-feira (4) no Maracanã. A sua escalação faz parte do processo de renovação após a fraca campanha nas eliminatórias, já com a equipe sem chances de classificação para a Copa do Mundo de 2026.

Leia Mais Veja quais países podem garantir vaga na Copa do Mundo nesta data Fifa

Nicolas Cordova, novo técnico da seleção chilena, pretende aproveitar a velocidade de Aravena para os contra-ataques no Maracanã. Os jogadores remanescentes dos títulos da Copa América de 2015 e 2016, como Vidal e Vargas, não foram chamados.

Escalação do Chile

A provável escalação do Chile para enfrentar o Brasil tem Vigourox; González, Diaz e Maripán; Hormazábal, Echeverria, Asadi, Pizarro e Suazo; Aravena e Cepeda.

Após o jogo contra o Brasil, o Chile enfrentará o Uruguai na terça-feira (9), em Montevidéu. Depois disso, Aravena poderá retornar ao Grêmio.