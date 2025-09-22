Atacante do Grêmio Carlos Vinícius passa por exames para avaliar dores sentidas no Gre-Nal; confira o resultado

Carlos Vinícius estreou em Gre-Nal fazendo gol. Lucas Uebel / Grêmio FBPA/Divulgação

O Grêmio teve uma boa notícia sobre a situação de Carlos Vinicius. O atacante deixou o Gre-Nal na reta final do primeiro tempo após sentir dores musculares na coxa.

A reportagem de Zero Hora apurou que os exames desta segunda-feira (22) não diagnosticaram nenhuma lesão muscular. No vestiário, o centroavante chegou a mencionar que pediu a substituição por uma precaução.

Ainda que não tenha lesão constatada, o jogador não deve ser utilizado contra o Botafogo, nesta quarta-feira (24). André Henrique será o comandante do ataque.

Carlos Vinicius tinha sentido um desconforto antes do jogo contra o Mirassol, quando acabou sendo poupado. Depois da partida com os paulistas, ele passou toda a semana sendo preparado para o Gre-Nal.

Outra dúvida para o confronto com o Botafogo é Cuéllar. O colombiano é sentiu dores musculares no Gre-Nal e pode ser preservado.

Arthur é baixa confirmada pelo cartão vermelho. Por outro lado, Kannemann cumpriu suspensão no clássico e volta a estar à disposição.

Mano Menezes ainda tem mais um treino para definir a escalação. A atividade acontece nesta terça-feira (23), com portões fechados, no CT Luiz Carvalho.

