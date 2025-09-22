Grêmio

Diagnóstico
Notícia

Atacante do Grêmio Carlos Vinícius passa por exames para avaliar dores sentidas no Gre-Nal; confira o resultado

Centroavante foi autor do primeiro do gol do Tricolo na partida, mas precisou sair do campo por suspeita de lesão

Bruno Flores

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS