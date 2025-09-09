Atacante do Grêmio e esposa vão abrir restaurante em Porto Alegre

Braithwaite com a esposa e os filhos. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Martin Braithwaite está prestes a aprofundar raízes no Rio Grande do Sul. O dinamarquês confirmou ao ge.globo que abrirá um restaurante em Porto Alegre. O empreendimento deve seguir os moldes do Playa Paris, que o atacante e a esposa, a jornalista francesa Anne-Laure, possuem na praia da Castelldefels, em Barcelona.

– Já está fechado que vamos abrir um restaurante aqui em Porto Alegre. Então, pouco a pouco, estamos mais brasileiros. Em pouco tempo vai sair – garantiu Braithwaite.

A família Braithwaite já viajou a Gramado e outras cidadas da Serra, esteve no verão no Litoral do Rio Grande do Sul e adotou uma cachorrinha resgatada da enchente em uma feira, por exemplo. O centroavante recentemente comemorou um gol com um chapéu tradicional para celebrar o primeiro ano no clube.

Além disso, Anne-Laure costuma postar nas redes sociais passeios do casal com os filhos pelas ruas de Porto Alegre e idas a restaurantes. O dinamarquês também já fez treinos com o preparador físico pessoal, Leonel Villeroy, pelas ruas da cidade.

– Estou tentando viver a minha vida normal. Quero fazer compras no mercado como todos. Ir no restaurante com a minha família. E se as pessoas querem tirar fotos, faz parte. Não tenho problema com isso. Quero que minha família esteja aproveitando também da vida em Porto Alegre. Os gaúchos me tratam muito bem e a minha família também – completou o centroavante.

Comida saudável

Anne-Laure compartilha conteúdos sobre alimentação nas redes sociais. William Ramos / Agencia RBS

Em entrevista ao ge.globo, em março, Anne-Laure já havia comentado sobre a vontade de investir na Capital. O foco da jornalista, que também compartilha conteúdos sobre alimentação nas redes sociais, é em comida saudável. Segundo ela, o interesse por esse ramo da gastronomia surgiu por conta do marido.

– O Martin foi um ponto importante, porque ele me introduziu a isso. Porque ele tem uma dieta muito saudável e regrada. É um profissional muito sério. Falando com os nutricionistas, aprendi muitas coisas. Acho que se apaixonou pela minha comida e depois por mim (risos). O mais importante é ver a família desfrutar do momento da refeição, todos juntos na mesa. Depois, também por isso quis abrir um restaurante. Eu gosto de ver a cara das pessoas felizes comendo – contou no Alice Entrevista.

Ainda não há detalhes sobre o investimento da família Braithwaite em Porto Alegre. No site da marca, o Playa Paris é definido como um "bistrô de inspiração francesa" com "croissants especiais".