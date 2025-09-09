Grêmio

Fora de campo
Notícia

Atacante do Grêmio e esposa vão abrir restaurante em Porto Alegre

Empreendimento deve seguir os moldes do Playa Paris, que o casal é proprietário, em Barcelona

Eduardo Moura

Rafael Favero

Arildo Palermo

