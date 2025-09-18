Às vésperas do Gre-Nal 448, Grêmio celebra a paixão e o orgulho tricolor em jantar de aniversário do clube

O jantar de 122 anos de aniversário do Grêmio reuniu conselheiros, convidados, atletas do clube, ex-jogadores do time profissional masculino e a direção na Associação Leopoldina Juvenil na noite desta quarta-feira (17).
A ideia do evento era celebrar o clube e a torcida. E foi essa a tônica da noite. Mesmo com o processo eleitoral para renovação do Conselho Deliberativo e a escolha de um novo presidente e Conselho de Administração ao final deste ano, a política não foi tema das conversas no salão onde os convidados foram recebidos.
— É um clube que une cerca de 10 milhões de pessoas com o mesmo amor. Eu acho que são muito importantes esses ritos, a gente estar aqui, ter esse sentido de pertencimento — disse o presidente Alberto Guerra.
Guerra, em seu último ano de gestão, falou no discurso sobre as dificuldades que precisou enfrentar durante seu mandato. Os prejuízos causados pela enchente de 2024 e a mudança de realidade financeira no mercado do futebol brasileiro. O dirigente encerrou sua participação ao lembrar um discurso feito por Carlos Gerbase, conselheiro gremista e cineasta
— Aqui a morte não tem vez. Aqui é o Imortal. Aqui é Grêmio — ressaltou.
O evento teve inspiração na chama da paixão do torcedor. “A chama azul é a mais quente. É a paixão primordial” foi uma das frases projetadas no telão do evento.
Mas além do resgate histórico da paixão do torcedor, a noite também teve um olhar para o futuro. Especificamente para algo que acontecerá no próximo domingo (21), a partir das 17h30min, no Estádio Beira-Rio.
Em entrevista para a equipe de Zero Hora, o técnico Mano Menezes comentou sobre o principal assunto das rodas de conversa que antecederam o evento: o Gre-Nal.
— Temos um Gre-Nal pela frente. (Estamos preparando) mais um desses episódios em que a gente mostra o porquê o Grêmio tem esse codinome ou título de Imortal — disse.
Outros dois eventos encerram a programação das comemorações preparadas pelo clube para o aniversário de 122 anos. No dia 23, às 19h, com local a definir, será realizada a 90ª edição do Jantar Farroupilha, no CTG Estância da Azenha.
Por fim, nos dias 27 e 28, haverá o torneio das escolas conveniadas Grêmio Cup, no Centro de Treinamento Cristal. Os jogos da competição ocorrerão das 8h às 18h, em ambos os dias.
Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.