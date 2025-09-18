Às vésperas do Gre-Nal 448, Grêmio celebra a paixão e o orgulho tricolor em jantar de aniversário do clube

Festa foi realizada na Associação Leopoldina Juvenil. Marco Souza / Agência RBS

O jantar de 122 anos de aniversário do Grêmio reuniu conselheiros, convidados, atletas do clube, ex-jogadores do time profissional masculino e a direção na Associação Leopoldina Juvenil na noite desta quarta-feira (17).

A ideia do evento era celebrar o clube e a torcida. E foi essa a tônica da noite. Mesmo com o processo eleitoral para renovação do Conselho Deliberativo e a escolha de um novo presidente e Conselho de Administração ao final deste ano, a política não foi tema das conversas no salão onde os convidados foram recebidos.

— É um clube que une cerca de 10 milhões de pessoas com o mesmo amor. Eu acho que são muito importantes esses ritos, a gente estar aqui, ter esse sentido de pertencimento — disse o presidente Alberto Guerra.

Guerra, em seu último ano de gestão, falou no discurso sobre as dificuldades que precisou enfrentar durante seu mandato. Os prejuízos causados pela enchente de 2024 e a mudança de realidade financeira no mercado do futebol brasileiro. O dirigente encerrou sua participação ao lembrar um discurso feito por Carlos Gerbase, conselheiro gremista e cineasta

— Aqui a morte não tem vez. Aqui é o Imortal. Aqui é Grêmio — ressaltou.

O evento teve inspiração na chama da paixão do torcedor. “A chama azul é a mais quente. É a paixão primordial” foi uma das frases projetadas no telão do evento.

Mas além do resgate histórico da paixão do torcedor, a noite também teve um olhar para o futuro. Especificamente para algo que acontecerá no próximo domingo (21), a partir das 17h30min, no Estádio Beira-Rio.

Em entrevista para a equipe de Zero Hora, o técnico Mano Menezes comentou sobre o principal assunto das rodas de conversa que antecederam o evento: o Gre-Nal.

— Temos um Gre-Nal pela frente. (Estamos preparando) mais um desses episódios em que a gente mostra o porquê o Grêmio tem esse codinome ou título de Imortal — disse.

Outros dois eventos encerram a programação das comemorações preparadas pelo clube para o aniversário de 122 anos. No dia 23, às 19h, com local a definir, será realizada a 90ª edição do Jantar Farroupilha, no CTG Estância da Azenha.

Por fim, nos dias 27 e 28, haverá o torneio das escolas conveniadas Grêmio Cup, no Centro de Treinamento Cristal. Os jogos da competição ocorrerão das 8h às 18h, em ambos os dias.