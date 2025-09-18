Quais as qualidades do recente reforço do Grêmio que podem fazer a diferença no Gre-Nal

No clássico Gre-Nal, Marcos Rocha disputará a sua terceira partida pelo Grêmio. André Ávila / Agencia RBS

Aos 36 anos, Marcos Rocha terá uma experiência inédita na carreira neste domingo (21). Isso se estiver recuperado das dores musculares que o tiraram do jogo contra o Mirassol e da última semana de treinos no CT Luiz Carvalho, como é a expectativa da comissão técnica do Grêmio. Um dos jogadores mais vencedores da história do Palmeiras, o lateral-direito conhecerá de dentro do campo a atmosfera do Gre-Nal.

A trajetória do provável estreante no clássico 448 é recheada de marcas e recordes. Muitas desses feitos construídos exatamente a partir de momentos como esse que será enfrentado por ele e seus companheiros no domingo. Uma chance para que uma característica que o lateral mostrou repetidas vezes no Palmeiras.

— Marcos Rocha é jogador de jogo grande. Parece que se transforma — comenta Leandro Boudakian, setorista do Palmeiras para a Rádio Transamérica.

Mesmo que o jogador entenda que vive a reta final da carreira, uma frase de sua apresentação deixou claro que ele não veio para o Grêmio apenas para ser coadjuvante. O atleta falou em sentir novamente a expectativa de viver experiências pela primeira vez. Algo que ele fará no Beira-Rio no domingo.

— Muito tranquilo em relação à minha idade, em relação à minha parte física, à minha parte mental. Quando tive a primeira proposta do Grêmio, deu um frio na barriga. Então, quando você está sentindo ainda isso, é sinal que você tem algo a acrescentar ainda dentro do futebol — explicou o jogador, em sua entrevista de apresentação no clube.

A experiência para fazer a diferença

Tricampeão brasileira e da Copa Libertadores, e o sexto jogador com o maior número de jogos pelo Brasileirão, o lateral ganhou pontos com Mano Menezes justamente pela experiência que ele dá ao time. Só Fábio, Cássio, Fagner, Weverton, Reinaldo e Everton Ribeiro disputaram mais partidas que o lateral gremista. Em 354 jogos, Marcos Rocha marcou 12 gols e deu 47 assistências.

— Sempre foi jogador de jogo grande. Muitas vezes, criticado por atuações regulares, mas fundamental em decisões. É o típico profissional de muita mentalidade e resistente a confrontos maiores. Se estiver no Gre-Nal, é reforço, sem dúvida — opina Alexandre Praetzel, jornalista da Rádio Bandeirantes e BandSports.

O Grêmio em primeiro lugar

E justamente por ter essa experiência acumulada, o ala explicou como ele se vê dentro de um sistema que precisa render melhor como um todo. Segundo o jogador, ele não veio para ser salvador da pátria, mas sim para acrescentar qualidade.

— Para ajudar os meus companheiros e ser ajudado por eles também. Acho que é todo um processo, é todo um conjunto para que os resultados possam aparecer. E eu sou mais um aí que veio ajudar ao Grêmio, que é o nosso principal objetivo, é o que mais importa. É o Grêmio estar em primeiro lugar. Eu só vim para agregar e ajudar o Grêmio a voltar a conquistar grandes coisas — disse o reforço.

Favorito na disputa em campo com João Pedro, outra alternativa da comissão técnica para a função, Marcos Rocha tem sido desfalque desde a reta final da preparação para a partida contra o Mirassol. Ele ainda não participou das atividades em campo ainda nesta semana com o restante dos companheiros. A expectativa é de que ele esteja liberado para treinar ainda nesta quinta (18).