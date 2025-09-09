As maiores compras e vendas do Grêmio nos últimos anos

Everton Cebolinha e Arthur estão entre as maiores vendas do Grêmio. Tadeu Vilani / Agencia RBS

Um levantamento divulgado pelo ge.globo nesta terça-feira (9) mostra que o Grêmio movimentou R$ 809,2 milhões entre suas maiores transferências nos últimos anos. A pesquisa considera as cinco maiores compras e vendas do clube desde 2018.

A maior venda da história do Grêmio foi realizada justamente em 2018. Na ocasião, cedeu Arthur — repatriado recentemente — por uma bagatela de R$ 217,3 milhões ao Barcelona. Essa também é a nona maior venda do futebol brasileiro no período. O Tricolor lucrou R$ 681,1 milhões em suas principais vendas nos últimos sete anos.

Já a maior compra não chega nem perto deste valor. Foi a de Campaz, por R$ 26,7 milhões, em 2021. O meia colombiano foi contratado do Tolima, aos 21 anos. Ao todo, o Grêmio investiu R$ 128,1 milhões em suas cinco maiores compras.

As maiores compras do Grêmio desde 2018

Campaz - R$ 26,7 milhões (Tolima-COL, 2021) Wagner Leonardo - R$ 26,6 milhões (Vitória, 2025) Cristaldo - R$ 26,6 milhões (Huracán-ARG, 2022) Cristian Oliveira - R$ 26,5 milhões (Los Angeles FC, 2025) Villasanti - R$ 21,7 milhões (Cerro Porteño, 2021)

As maiores vendas do Grêmio desde 2018

Arthur - R$ 217,3 milhões (Barcelona, 2018) Everton Cebolinha - R$ 175,2 milhões (Benfica, 2020) Pepê - R$ 120 milhões (Porto, 2021) Vanderson - R$ 90,8 milhões (Monaco, 2022) Gustavo Nunes - R$ 77,9 milhões (Brentford, 2024)

Números da pesquisa

Os números gerais do levantamento impressionam: considerando apenas as cinco maiores compras e vendas de cada time analisado, foram R$ 3,7 bilhões investidos em reforços e R$ 8,7 bilhões arrecadados em vendas.

Considerando apenas as cinco maiores compras desde 2018, o Flamengo lidera com folga entre os clubes brasileiros, sendo responsável pelo maior volume de investimentos no período. A disparidade do trio Botafogo, Flamengo e Palmeiras é evidente no gráfico: juntos, os três clubes somam mais de R$ 1,6 bilhão em contratações, consolidando-se como os principais protagonistas do mercado.

No que diz respeito às vendas, o cenário é mais equilibrado entre os clubes, o que reforça o potencial do futebol brasileiro como celeiro de talentos exportáveis, revelando joias para o exterior e gerando receitas milionárias. A maior é de Endrick, do Palmeiras para o Real Madrid, por R$ 309,8 milhões.

Critério do levantamento

Para esta pesquisa, foram analisados 16 clubes do futebol brasileiro (Athletico-PR, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Bragantino, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Inter, Palmeiras, Santos, São Paulo e Vasco). Além disso, os valores foram corrigidos pela inflação (IPCA) conforme a data de anúncio de cada negócio e correspondem ao total divulgado da transferência, sem considerar luvas, bônus, intermediários, empréstimos com compensação financeira, mecanismo de solidariedade da Fifa ou taxas de vitrine. Já as revendas futuras ao clube de origem foram incluídas.