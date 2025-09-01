As contas para o Grêmio se classificar à Libertadores e evitar o rebaixamento

Projeções indicam que time de Mano Menezes precisará conquistar mais de 80% dos pontos para ficar no G-6. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

A pausa para a data Fifa é sempre um bom momento para correção de rotas e da matemática entrar em campo para fazer cálculos para saber as perspectivas do Grêmio na reta final do Brasileirão. Até o encerramento, a competição terá ainda outra pausa em outubro para a disputa de jogos entre seleções. Os gremistas ocupam a 13ª colocação, com 25 pontos.

O dono da última vaga para a Libertadores é, no momento, do Mirassol, com 35 pontos e 58,3% de aproveitamento. Na projeção atual, o time paulista terminaria o torneio com 66 pontos. Para chegar aos 67 pontos e não depender de critérios de desempate, o Grêmio precisa somar 42 dos 51 pontos que tem a disputar. A necessidade é de 82,3% de aproveitamento. Especializado em cálculos futebolísticos, o Departamento de Matemática da UFMG indica uma probabilidade de 4,1% de o time de Mano Menezes terminar o Brasileirão entre os seis primeiros.

Para uma vaga direta na fase de grupos, a exigência sobe um pouco mais. O quarto colocado Bahia soma 36 pontos e tem 60% de aproveitamento. No quadro atual, chegaria aos 68 pontos. Para atingir 69 pontos, o Grêmio precisa fazer 44 dos 51 pontos que tem a disputar, a necessidade é de conquistar 86,2% dos pontos restantes.

Para não cair, a situação é menos complexa. O primeiro morador do Z-4 é o Vitória, com 22 pontos e 33,3% de aproveitamento. Se o ritmo for mantido, os baianos fecham o Brasileirão com 38 pontos. Faltam 14 para o Grêmio chegar aos 39. Para evitar a queda, neste panorama, bastam 27,4% de aproveitamentos nos jogos restantes. As chances de o Grêmio ser rebaixado, de acordo com a UFMG, é de 12,3%.

As projeções variam a cada rodada. Pelo histórico do Brasileirão, nas últimas rodadas a tendência é de que os times de baixo da tabela somem mais pontos no segundo turno do que no primeiro.