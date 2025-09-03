Arthur treina no CT Luiz Carvalho antes da reapresentação do elenco do Grêmio

Arthur trabalha forte para ficar à disposição de Mano Menezes. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

A reapresentação do elenco do Grêmio, após o período de folga estendida, está marcada para a tarde desta quinta-feira (4). No entanto, alguns jogadores já retomaram as atividades no CT Luiz Carvalho. Além dos atletas que estão no departamento médico, Arthur, Alex Santana, Amuzu e Carlos Vinícius trabalharam na manhã desta quarta-feira (3).

O lateral-esquerdo Enzo, contratado por empréstimo junto ao CSA, também participou do treinamento com parte dos seus novos companheiros. Como vinha atuando normalmente pelo clube da Alagoas, ele se apresenta em boas condições.

O destaque ficou por conta do meia campeão da Libertadores pelo clube. Ele trabalha para ficar à disposição de Mano Menezes no compromisso diante do Mirassol, no dia 13 de setembro, na retomada do Brasileirão. Como vem participando normalmente das atividades, a tendência é que ele seja titular neste próximo jogo na Arena.

— Agora com a data Fifa, a gente tem um período maior sem jogos. Então, é aproveitar para me preparar bem. Cada dia um pouquinho mais, sempre um pouquinho mais de condição física e ritmo de jogo. Me preparar para contra o Mirassol fazer a minha estreia — resumiu Arthur a Grêmio TV.

Os relatos sobre as condições físicas de Arthur são positivos. O principal problema, no entanto, está no fato de ele não atuar desde o final do mês de maio, quando ainda jogava pelo Girona-ESP. Ou seja, o volante pode sentir a falta do ritmo de jogo na partida contra os paulistas.

Quem não teve direito à folga de três dias foram os atletas que se recuperam no departamento médico. Jogadores como Gustavo Martins, Alysson, Riquelme e Camilo, por exemplo, seguiram em tratamento ininterrupto no CT gremista. Balbuena e Villasanti também seguem processo de recuperação de suas lesões mais graves.

A folga do elenco do Grêmio está prevista para terminar na tarde desta quinta-feira. A reapresentação ocorre às 16h, marcando o início dos treinamentos durante o período da data Fifa. Serão nove atividades sob o comando de Mano Menezes até a partida contra o Mirassol.