Arthur lamenta a derrota para o Mirassol em seu retorno ao Grêmio: "A gente também tem nossa autocrítica"

Os mais de 45 mil gremistas presentes, frustrados com o resultado, vaiaram o time ao final da partida. Jefferson Botega / Agencia RBS

O primeiro jogo de Arthur no seu retorno ao Grêmio vai ficar com um gosto amargo na memória da torcida e do jogador. O Tricolor perdeu para o Mirassol por 1 a 0 neste sábado (13), numa Arena lotada para receber o ídolo.

Os mais de 45 mil gremistas presentes, frustrados com o resultado, vaiaram o time ao final da partida. Na saída de campo, Arthur admitiu que os torcedores estão no direito de cobrar um resultado melhor e agradeceu a recepção calorosa.

— Fico feliz, é a minha reestreia no Grêmio, a torcida veio, fizeram a parte deles, então sou muito grato. É disso que a gente precisa. Desse torcedor que vem, que incentiva e depois do jogo, se tem que cobrar, cobra. Faz parte, a gente também tem nossa autocrítica — declarou.

Na avaliação do volante, a equipe precisa ter humildade:

— Acho que tivemos momentos bons com a posse de bola, mas talvez melhorar um pouco o nosso último terço de campo. Não estou falando que é culpa do ataque, também não é só, não é culpa de ataque, não estou falando que é culpa de atacante, o meu campo, acho que é um geral, acho que o time tem que ter autocrítica, tem que ter humildade e saber o que precisa melhorar, mas como eu falei, não faltou entrega, não faltou determinação, e partir desse princípio, que é ter humildade, trabalhar e ver de cabeça fria, obviamente agora queremos encontrar a solução o mais rápido possível, mas é descansar. Vou a cabeça no lugar e ver o jogo, ver o que a gente tem que melhorar, tem bastante coisa para melhorar — comenta.

Todavia, o camisa 29 ressaltou que nunca terá falta de entrega:

— Acho que o principal que não vai faltar nunca é determinação, nunca vai faltar entrega, obviamente não foi o resultado que gostaríamos, mas faz parte, é trabalhar, ficamos decepcionados com o resultado, mas a gente fez algumas coisas boas também, então tem que ter uma alta avaliação também das coisas que fizemos de bom e sempre tem algo para melhorar — disse.

"É trabalhar, trabalhar para sair dessa situação"

— Não era o resultado que a gente esperava, mas cara, o importante é que não faltou entrega, não faltou luta, eu acho que a gente tem que partir da base dessa, que nunca pode faltar entrega, raça, determinação, logo depois ter autocrítica, saber o que podemos melhorar, mas enfim, é trabalhar, trabalhar para sair dessa situação — comenta.