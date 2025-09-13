Grêmio

Sincero
Notícia

Arthur lamenta a derrota para o Mirassol em seu retorno ao Grêmio: "A gente também tem nossa autocrítica"

Tricolor foi superado pelos paulistas por 1 a 0 na tarde deste sábado (13)

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS