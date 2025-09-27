Arena terá grande público neste domingo. Renan Mattos / Agencia RBS

O torcedor do Grêmio está mobilizado para comparecer em peso ao jogo deste domingo (28), às 11h, contra o Vitória.

Em nova parcial divulgada pela Arena Porto-Alegrense no final da manhã deste sábado (27), foi anunciado que já foram vendidos 24.418 ingressos de forma antecipada para o confronto.

Alguns setores do estádio estão com ingressos esgotados, como a Arquibancada Norte, o Gramado Leste, o Gramado Oeste e o C52 – Espectro Azul, este último destinado a torcedores do Grêmio com autismo.

A expectativa da administração da Arena é de um público na casa dos 40 mil torcedores. A venda segue neste sábado, e os números devem aumentar nas próximas horas.

Grêmio e Vitória se enfrentam neste domingo, às 11h, pela 25ª rodada do Brasileirão. O Tricolor ocupa a 11ª colocação, com 29 pontos, enquanto o time baiano abre o Z-4, com 22 pontos.